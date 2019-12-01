Елгавский рынок тайно приватизируют; полиция начала уголовный процесс

Частные предприниматель получил эксклюзивную возможность в сотрудничестве с самоуправлением реализовать амбициозный проект в центре города - вокзал, автовокзал, рынок, супермаркет и стоянку одновременно. Все это должно было быть готово уже этой осенью, однако ничего по-прежнему нет. Строительный проект только разработан и даже не подан на согласование.

Нынешний вид Елгавского рынка глаз не радует. Выцветшие, местами полуразрушенные будки, давно невидевшие краску фасады. Три года назад дума решила, что рынок нужно строить заново и в другом месте - у вокзала. И, чтобы это сделать, самоуправление сдало в аренду муниципальному предприятию Jelgavas tirgus три с половиной гектара земли на 30 лет, а также привлекло инвестора, который должен был сделать работы за три года. Однако это не сделано до сих пор, и в этом году Елгавская дума дала еще три года на завершение проекта.

Сделки с инвестором и способ, каким был увеличен капитал Jelgavas tirgus, по сути, предприятие было приватизировано, привлекли внимание полиции - в мае этого года она начала уголовный процесс.

В нынешнем здании на территории Елгавского рынка с 15 июля 2016 года зарегистрированы две фирмы - ERA2K TT и LA Tirgi Jelgava. По юридическому адресу находится кабинет, в двери которого выбито стекло и натянута ткань. К ней прикреплен листок с названиями фирм. Видно, что здесь фирмы не находятся. Обе они сейчас стали крупнейшими девелоперами нового проекта Елгавского рынка.

Всего через четыре дня после регистрации фирм тогдашний директор рынка Валдис Лабановскис обратился в Елгавскую думу с просьбой увеличить основной капитал рынка на 800 000 евро и привлечь как инвестора ERA2K TT.

Дума вскоре проголосовала за это предложение, но уже на следующий день была вынуждена исправлять решения, вычеркнув имя конкретного инвестора. Дали месяц, чтобы все-таки могли подать заявку и другие желающие. Это сделала строительная компания Igate, но ее предложение дума забраковала и заключила договор с ранее выбранным инвестором. Фирме ERA2K TT принадлежит большая часть собственности нынешнего муниципального предприятия - 51,57%. То, есть ли у только что созданной фирмы деньги, и откуда они идут, думу не тревожило.

Единственный владелец фирмы - Владимир Шаляев. Судя по годовому отчету фирмы за 2016 и 17 годы, вложенные в Елгавский рынок деньги были взяты в долг у владельца предприятия. Публично доступная информация о Шаляеве скупа. Он был связан с различными инвестиционными проектами в Елгаве, в том числе с такими, как карта жителя Елгавы, Елгавский аэропорт и Pilsētas pasāža.

Практически сразу для реализации плана инвестиций была создана дочерняя компания Jelgavas tirgus - Termināla tirgus. В нем влияние самоуправления уже рухнуло до неполной четверти.

Реализацию проекта вокзала, автовокзала, рынка и супермаркета доверили созданной фирме - Termināla tirgus, был привлечен еще один инвестор, который снова связан с теми же людьми, которые переняли контроль над Jelgavas tirgus - это Шаляев и Улдис Лайзанс.

Именно Termināla tirgus была сдана в субаренду арендованная думой земля. Туда же ушли и деньги от увеличения основного капитала. Фирма Шаляева зачислила ее в пяти платежах, каждый по 160 тысяч, и сразу же деньги ушли дальше в Termināla tirgus. Лабановскис признает, что деньги он дальше должен был перечислить незамедлительно.

De facto не удалось встретить Шаляева, который сейчас одновременно руководит как Елгавским рынком, так и его дочерним предприятием и обеими инвестирующими фирмами. На рынке у него кабинета нет.

У совладельца строящегося рынка Улдиса Лайзанса есть опыт в принадлежащем ему Резекненском автовокзале. Владелец назначил за въезд на автовокзал для перевозчиков чрезмерную плату. И несколько лет назад Совет по конкуренции наложил штраф за злоупотребление доминирующим положением. Лайзанс был владельцем и на предприятиях, получивших разрешения на КОЗ, которые недавно были аннулированы.

Происходящее с Jelgavas tirgus сейчас оценит и Министерство защиты среды и регионального развития.

В 2017 году, когда была проведена часть финансовых сделок, Swedbank отказался продлевать договор о сотрудничестве с рынком. По поводу этих платежей были потребованы и пояснения. Но рынок был вынужден искать себе новый банк.