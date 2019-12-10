Аэропорт "Рига" покинет Латвийскую ассоциацию транзитного бизнеса

По ее словам, аэропорт состоит в ЛАТБ с 2009 года, однако не принимал активного участия в работе ассоциации. Сейчас идет подготовка документов по выходу аэропорта "Рига" из ЛАТБ.

Управление Рижского свободного порта также вскоре примет решение по вопросу выхода из ассоциации, заявила представитель порта Лиене Озола.

Представитель ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) Элла Петермане сообщила, что предприятие сейчас обдумывает этот вопрос, однако комментариев о дальнейших действиях LDz она не предоставила.

Ранее министр сообщения Талис Линкайтс сообщил, что во вторник министерство обратится к государственным капитальным обществам, которые являются членами ЛАТБ, с призывом покинуть ассоциацию, чтобы избежать прямого или косвенного влияния санкций, наложенных США на Лембергса, на работу государственных предприятий.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - Управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.

В течение 30 дней нужно прекратить сотрудничество с включенными в санкционный список - Лемберсгом и четырьмя перечисленными организациями. Также блокируется вся собственность Лембергса, ее доли, косвенно и прямо принадлежащие данным организациям структуры, которые находятся в США, в собственности или под контролем резидентов США, и о них нужно сообщить OFAC.

Как указали в OFAC, коррупция годами подрывала экономику Латвии, отнимая у жителей средства на государственные услуги и позволяя противоправным игрокам вредить безопасности Латвийского государства и НАТО.