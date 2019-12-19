Линкайтс: вопрос о Ventas osta решим после ознакомления с аргументами США

"Логично, что такая структура не понадобится, но сначала мы хотим убедиться, на каких основаниях США приняли это решение [об исключении управления Вентспилсского свободного порта из санкционного списка], чтобы не получилось так, что мы отменяем что-то такое, на основании чего США фактически приняли решение", - сказал министр.

Он признал, что решение США включить управление Вентспилсского свободного порта в санкционный список существенного вреда не причинило. В сотрудничестве с многолетними партнерами порта не было помех, и лишь отдельные судовладельцы из осторожности решили не заходить в порт.

Как уже сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) объявило о снятии санкций с управления Вентспилсского свободного порта и Вентспилсского порта.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, это решение США приняли после интенсивных переговоров с посольством Латвии в Соединенных Штатах, МИД и другими органами, а также ознакомившись со всеми уже выполненными и планируемыми Латвией действиями по необратимому устранению влияния подвергнутого санкциям лица на Вентспилсский порт и управление порта.

"Таким образом управление Вентспилсского порта, порт и предприятия, работающие в нем, могут без помех продолжать деятельность", - заявили в МИД.

OFAC не изменило решения о санкциях против Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.