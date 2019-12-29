Вс, 29.12.2019
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На Адажской базе завершат пять инфраструктурных проектов стоимостью 52 млн евро

Военная техника на базе в Адажи

ФОТО: Ieva Makare/LETA

В 2020 году на Адажской военной базе будут завершены пять инфраструктурных проектов стоимостью 52 млн евро, сообщили агентству LETA в отделе прессы Министерства обороны. 

Среди этих проектов самые крупные - спортивный комплекс, который обойдется в 19 млн евро, и внешнее ограждение базы с контрольными пунктами стоимостью 15 млн евро. 

На базе будет также построена площадка для хранения техники и контейнеров за 5,6 млн евро, перестроено здание за 5,2 млн евро, построен складской комплекс за 7 млн евро.

Также планируется закончить перестройку здания в Цесисе за 666 000 евро, в Алускне за 1,5 млн евро завершить строительство склада вооружения Школы пехотинцев, а весной завершить работы по утеплению фасада казармы в Риге за 1,3 млн евро.

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