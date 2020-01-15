Ср, 15.01.2020
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На проекты по созданию контента СМИ для нацменьшинств будет выделено 220 000 евро

Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: AFP PHOTO / DENIS CHARLET

Совет министров Северных стран по программе грантов выделит на проекты по созданию контента СМИ для нацменьшинств в странах Балтии 220 тысяч евро, сообщили агентству LETA в cовете.

Цель программы грантов - повысить качество местных, региональных и национальных СМИ.

Особое внимание будет уделено созданию инклюзивного контента на языках меньшинств и для этнически многообразных регионов.

Подавать заявки могут как внештатные журналисты, так и ведущие СМИ всех стран Балтии. Сумма грантов составляет от 600 до 10 000 евро. Проекты с участие нескольких партнеров, международные проекты и проекты исследовательской журналистики могут рассчитывать на поддержку в размере до 20 000 евро.

Заявки можно подавать до 1 марта, реализация проектов должна быть начата с 1 мая. Все проекты должны быть завершены не позже 30 июня 2021 года.

Данная программа является продолжением программы 2018 года, в рамках которой гранты получили 29 проектов - девять в Эстонии, девять в Латвии и 11 в Литве.

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