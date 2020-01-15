На проекты по созданию контента СМИ для нацменьшинств будет выделено 220 000 евро

Цель программы грантов - повысить качество местных, региональных и национальных СМИ.

Особое внимание будет уделено созданию инклюзивного контента на языках меньшинств и для этнически многообразных регионов.

Подавать заявки могут как внештатные журналисты, так и ведущие СМИ всех стран Балтии. Сумма грантов составляет от 600 до 10 000 евро. Проекты с участие нескольких партнеров, международные проекты и проекты исследовательской журналистики могут рассчитывать на поддержку в размере до 20 000 евро.

Заявки можно подавать до 1 марта, реализация проектов должна быть начата с 1 мая. Все проекты должны быть завершены не позже 30 июня 2021 года.