Левитс: Европе необходимо разработать общие принципы борьбы с отмыванием денег

В канцелярии президента агентству LETA сообщили, что Левитс выразил благодарность Финляндии, председательство которой в Совете ЕС завершилось в конце прошлого года, и пожелал успехов Германии, которая будет председательствовать в ЕС во второй половине этого года.

По словам президента, все приоритета, выдвинутые Хорватией в период ее председательства в ЕС, важны и для Латвии.

Левитс подчеркнул важную роль европейского единого цифрового рынка и необходимость работы над общими принципами борьбы с легализацией преступно нажитых средств, где успешный опыт Латвии в борьбе с отмыванием денег может быть очень полезным.

Говоря о вопросах сообщения между регионами Европы и вопросах логистики, он отметил важность "Инициативы трех морей" и проекта Rail Baltica.

Левитс выразил удовлетворение планами Хорватии по расширению вовлеченности европейских граждан в формирование будущего Европы, добавив, что Латвия является одним из лидеров в области прямой демократии, включая сферу законодательства, что может стать полезным опытом для других стран ЕС.