Яунземе о налоговых должниках: обязательства перед государством нужно выполнить

Людям, которые храбро сообщают, что не будут платить налоговые долги, стоило бы эту храбрость уменьшить и привести обязательства в порядок, в интервью передаче "Rīta panorāma" Латвийского телевидения заявила руководитель СГД Иева Яунземе.
Глава СГД советует всем посмотреть в систему электронного декларирования (EDS), где имеется информация о долге, если он есть, и о графике его выплаты.
Она также отметила, что тех, кто о долгах не знает, "ожидают неприятные ситуации", когда придет судебный исполнитель, "и в Facebook вы будете писать, какая СГД плохая".
Яунземе напомнила, что СГД несколько раз напоминает должникам об их ситуации как в EDS, так и в письмах и публично, и человек, у которого есть работа, "не может думать, что это к нему не относится".
Напомним, долги по налогам за 2018 год по-прежнему не оплатили порядка 18 тысяч жителей, и СГД уже начала взыскивать пени.
Глава СГД проинформировала, что у нескольких человек сумма налогового долга превышает 10 000 евро.
Смотрите интервью на латышском языке: