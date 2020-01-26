Потребуется ли LDz финансовая помощь из госбюджета? Чиновники молчат

Прошлый Кабинет министров осенью 2018 года принял примерный план развития железных дорог, и Министерство сообщения подписало с LDz особый договор. Он предусматривает, что согласно регуле ЕС, государство финансово принимает участие в содержании инфраструктуры, если LDz работает с потерями.

Неделю назад LDz сообщило об увольнении 1500 работников, так как прошлый год в плане оборота был наихудшим за последние 17 лет.

Знакомые с финансовой ситуаций в компании источники рассказали De facto, что увольнение работников может в этом году в лучшем случае дать LDz экономию лишь в несколько миллионов евро, а в худшем - вообще никакой, так как уволенным нужно будет платить компенсации. В следующем году увольнения в LDz могут дать экономию в 17 миллионов евро.

На вопрос, дошло ли LDz до состояния, когда компании необходима помощь государства, министр сообщения Талис Линкайтс ответил, что "сейчас руководство LDz с такой индикацией не выступало".

Министр допускает, что в этом году у LDz есть возможность работать с собственными средствами.

"Цель, конечно, в будущие годы снизить расходы, чтобы по возможности меньшее содержание железнодорожной инфраструктуры относилось к госбюджету", - сказал Линкайтс.

На просьбу уточнить, не отрицает ли он дотацию железной дороги из госбюджета, министр ответил, что "сейчас LDz пересчитывает все прогнозы, и по отношению к будущим годам. Тогда и можно будет понять, какой прогноз получается".