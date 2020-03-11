Министр: airBaltic пока не нуждается в финансовой поддержке со стороны государства

Несмотря на отмену рейсов и необходимость временного сокращения числа сотрудников, национальная авиакомпания airBaltic занимает прочные позиции в авиационной отрасли и не нуждается в финансовой поддержке со стороны государства, заявил агентству LETA министр сообщения Талис Линкайтс.
Как сообщалось, из-за распространения вызываемой новым коронавирусом болезни Covid-19 авиакомпания airBaltic отменила 580 рейсов в период с 23 марта по 31 мая и временно прекратит трудовые отношения примерно c 250 сотрудниками.
Линкайтс сообщил, что каждую неделю проводит встречи с представителями авиакомпании, поэтому Минсообщения информировано о проведенных и запланированных мероприятиях airBaltic и следит за развитием ситуации как в Европе, так и в Латвии.
Линкайтс подчеркнул, что airBaltic, несомненно, понесет убытки, как и все остальные предприятия авиационной отрасли, однако компания достаточно сильна, чтобы справиться с этим.
Министр заявил, что проводит встречи не только с представителями авиационной, но и почтовой, а также транзитной отрасли для обсуждения влияния Covid-19.
По словам Линкайтса, собранную информацию он в четверг представит премьер-министру. Решения о мероприятиях финансовой поддержки конкретным отраслям будет принимать правительство.