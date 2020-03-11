Министр: airBaltic пока не нуждается в финансовой поддержке со стороны государства

Как сообщалось, из-за распространения вызываемой новым коронавирусом болезни Covid-19 авиакомпания airBaltic отменила 580 рейсов в период с 23 марта по 31 мая и временно прекратит трудовые отношения примерно c 250 сотрудниками.

Линкайтс сообщил, что каждую неделю проводит встречи с представителями авиакомпании, поэтому Минсообщения информировано о проведенных и запланированных мероприятиях airBaltic и следит за развитием ситуации как в Европе, так и в Латвии.

Линкайтс подчеркнул, что airBaltic, несомненно, понесет убытки, как и все остальные предприятия авиационной отрасли, однако компания достаточно сильна, чтобы справиться с этим.

Министр заявил, что проводит встречи не только с представителями авиационной, но и почтовой, а также транзитной отрасли для обсуждения влияния Covid-19.