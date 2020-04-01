Домбровскис: делать экономические прогнозы - не слишком плодотворно

Он признал, что в этом году нужно рассчитывать на серьезный спад в экономике, а высказывать дальнейшие прогнозы не слишком плодотворно, потому что дальнейшие события в первую очередь зависят от преодоления пандемии и быстроты снятия ограничений, в том числе на перемещение лиц.

Именно они сейчас остановили экономическую активность.

По словам Домбровскиса, именно на сохранение предприятий и рабочих мест направлены меры поддержки Еврокомиссии общим объемом около 93 млрд евро.

"Если в пределах возможностей мы удержим как предприятия, так и рабочие места, то экономика придет в себя сравнительно быстро. Если кризис приведет к неплатежеспособности многих предприятий, к увольнению множества работников, это вызовет длительные проблемы уже в фазе восстановления экономики", - прогнозировал он.