Ср, 1.04.2020
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Домбровскис: делать экономические прогнозы - не слишком плодотворно

Валдис Домбровскис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Восстановление экономики в Европе и Латвии будет связано с тем, в какой мере удастся сохранить предприятия и рабочие места в период кризиса, вызванного пандемией Covid-19, заявил агентству LETA   заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он признал, что в этом году нужно рассчитывать на серьезный спад в экономике, а высказывать дальнейшие прогнозы не слишком плодотворно, потому что дальнейшие события в первую очередь зависят от преодоления пандемии и быстроты снятия ограничений, в том числе на перемещение лиц.

Именно они сейчас остановили экономическую активность.

По словам Домбровскиса, именно на сохранение предприятий и рабочих мест направлены меры поддержки Еврокомиссии общим объемом около 93 млрд евро.

"Если в пределах возможностей мы удержим как предприятия, так и рабочие места, то экономика придет в себя сравнительно быстро. Если кризис приведет к неплатежеспособности многих предприятий, к увольнению множества работников, это вызовет длительные проблемы уже в фазе восстановления экономики", - прогнозировал он.

Домбровскис напомнил, что на уровне ЕС уже многое делается для преодоления пандемии коронавируса, в том числе страны ЕС могут отступать от требований по бюджетному дефициту и государственному долгу.

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