Увольнения из-за Covid-19 продолжаются

В связи с эпидемией Covid-19 уже 19 предприятий подали в Государственное агентство занятости (NVA) заявления о коллективных увольнениях. В целом планируется уволить 3258 человек.
Заявления поступают от предприятий таких отраслей, как транспорт и хранение, административные и обслуживающие службы, услуги расселения туристов и общественного питания, оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышленность, недвижимость, услуги развлечений и отдыха, лесное хозяйство.
В конце марта количество безработных в стране составило 61 927 человек, в марте безработных стало на 3680 больше.
Ранее глава NVA Эвита Симсоне указала, что в настоящее время прирост количества безработных умеренный, и это еще нельзя назвать кризисом, однако реальная ситуация будет видна только в середине апреля, когда пройдет примерно месяц после введения режима чрезвычайной ситуации.
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