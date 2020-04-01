Ср, 1.04.2020
Сейчас нет никакой торжественной церемонии. С учетом особенностей нашего помещения мы можем принимать по одному человеку - сначала заходит жених или невеста, далее по одному - свидетели. Инесе Бумбиере-Каже, руководитель Зиемельского отдела ЗАГСа Риги

Увольнения из-за Covid-19 продолжаются

Рабочий. Иллюстрация

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В связи с эпидемией Covid-19 уже 19 предприятий подали в Государственное агентство занятости (NVA) заявления о коллективных увольнениях. В целом планируется уволить 3258 человек.

Заявления поступают от предприятий таких отраслей, как транспорт и хранение, административные и обслуживающие службы, услуги расселения туристов и общественного питания, оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышленность, недвижимость, услуги развлечений и отдыха, лесное хозяйство.

В конце марта количество безработных в стране составило 61 927 человек, в марте безработных стало на 3680 больше.

Ранее глава NVA  Эвита Симсоне указала, что в настоящее время прирост количества безработных умеренный, и это еще нельзя назвать кризисом, однако реальная ситуация будет видна только в середине апреля, когда пройдет примерно месяц после введения режима чрезвычайной ситуации. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ