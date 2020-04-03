Сейм поддержал ряд поправок к процессам правовой защиты и неплатежеспособности

Ранее глава Минюста Янис Борданс указал, что цель процесса правовой защиты - решение финансовых сложностей путем соглашения между должников и кредитором. Однако, из-за последствий распространения Covid-19, необходима мгновенная финансовая поддержка, которую сейчас можно получить - пособие по простою, проекты Altum и др.

Сейм поддержал ряд мероприятий поддержки, которые были ранее согласованы с организациями, представляющими интересы предпринимателей, а также согласованы с экспертами в области неплатежеспособности. Новые изменения, по мнению министр, помогут и физическим, и юридическим лицам, к которым на данный момент относится правовое регулирование по неплатежеспособности, сообщает LETA.

Улучшены условия для процесса правовой защиты, так же внесены изменения в процесс правовой защиты для частных лиц. Также внесено изменения, что с 1 апреля до 1 сентября проценты за просроченные платежи по гражданско-правовым обязательствам не смогут превышать 6% годовых.