Фактический уровень безработицы в марте составил 7,3%

В то же время согласно данным Государственного агентства занятости (VNA) уровень зарегистрированной безработицы в конце марта составлял 6,8% что по сравнению с концом февраля больше на 0,5 процентного пункта.

ЦСУ отмечает, что по сравнению с мартом прошлого года уровень фактической безработицы вырос на 0,5 процентного пункта, тогда как уровень зарегистрированной безработицы - на 0,2 процентного пункта.

NVA сообщает, что количество безработных в стране на сегодняшней день составляет 70 972 человек, в том числе в апреле количество безработных увеличилось на 9445 человек.