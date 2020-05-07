Чт, 7.05.2020
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Rīgas satiksme заложило шесть троллейбусов

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Рижское предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme заложило шесть троллейбусов Škoda 27Tr, свидетельствует информация Lursoft.

Троллейбусы заложены чешской компании Škoda Electric, а максимальная сумма обеспеченного требования составляет 7,2 млн евро.

Новый коммерческий залог был зарегистрирован в среду, 6 мая.

Это второй залог, зарегистрированный компанией в этом году.

Предыдущий был зарегистрирован 23 марта, когда предприятие заложило 23 троллейбуса на сумму 27,6 млн евро. Держателем этого залога также является Škoda Electric.

У Rīgas satiksme в настоящее время имеется 28 актуальных коммерческих залогов.

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