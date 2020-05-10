Видео ⟩ 82-летний Энтони Хопкинс завел TikTok и принялся танцевать

82-летний актер Энтони Хопкинс (Anthony Hopkins) завел аккаунт в соцсети TikTok и сразу присоединился к танцевальному челленджу Toosie Slide.
Актер опубликовал видео, в котором танцует под песню Дрейка. Хопкинс не смутился настолько, что бросил вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру.
"Дрейк, я опоздал на вечеринку, но лучше поздно, чем никогда", - написал он под публикацией.
Ранее Энтони Хопкинс рассказывал, что в изоляции он занимается творчеством. В компании с любимым котом по имени Нибло, актер пишет картины и играет на пианино.
RUS.TVNET уже писал, что звезды на изоляции стараются развлекать своих подписчиков. Например, Шварценеггер разыграл подписчиков - он сел на шпагат на кухонном столе, а Милла Йовович читает "Муху-Цокотуху".
#Drake I’m late to the party... but better late than never. #SylvesterStallone #ArnoldSchwarzenegger #toosieslidechallenge pic.twitter.com/LU6FhmgvNK— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) May 7, 2020
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