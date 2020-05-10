Вс, 10.05.2020
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Видео ⟩ 82-летний Энтони Хопкинс завел TikTok и принялся танцевать

Энтони Хопкинс (Anthony Hopkins)

ФОТО: Scanpix/ DANNY MOLOSHOK / REUTERS

82-летний актер Энтони Хопкинс (Anthony Hopkins) завел аккаунт в соцсети TikTok и сразу присоединился к танцевальному челленджу Toosie Slide.

Актер опубликовал видео, в котором танцует под песню Дрейка. Хопкинс не смутился настолько, что бросил вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру.

"Дрейк, я опоздал на вечеринку, но лучше поздно, чем никогда", - написал он под публикацией. 

Ранее Энтони Хопкинс рассказывал, что в изоляции он занимается творчеством. В компании с любимым котом по имени Нибло, актер пишет картины и играет на пианино. 

RUS.TVNET уже писал, что звезды на изоляции стараются развлекать своих подписчиков. Например, Шварценеггер разыграл подписчиков - он сел на шпагат на кухонном столе, а Милла Йовович читает "Муху-Цокотуху"

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