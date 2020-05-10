Изобретательные литовцы: даже в кризис они придумали, как выкрутиться и всех развлечь

Аэрокино: автосеансы в Вильнюсском аэропорту

Вильнюсский аэропорт, побивший рекорды в прошлом году, в ожидании окончания ограничений на международные поездки замолчал и опустел. Организаторы фестиваля "Кино-весна" расценили эту незавидную ситуацию как невероятную возможность и перенесли киносеансы на уникальную территорию аэропорта.

Проект "AEROKINO - путешествие начинается" предложил любителям кино путешествовать по-новому, используя крупнейший в странах Балтии кинотеатр под открытым небом.

Авторы проекта пообещали, что зрители каждую неделю в рамках фестивальной программы побывают на разных континентах.

Первым пунктом назначения стал Лос-Анджелес, затем в репертуаре были заявлены корейские "Паразиты", дебютировавшие в этом году на церемонии вручения премии "Оскар" и драма из Ирана "Коммивояжер", которая была удостоена "Оскара" как лучший иностранный фильм.

Drive In Live: концерты живой музыки на аэродроме Палукнис

Вильнюсский аэропорт - не единственный дом самолетов, который открыл свои двери для посетителей. Например, аэропорт Палукнис ждет каждые выходные меломанов - здесь проходят вечера живой музыки, на которые слушатели приезжают на машине.

Организаторы проекта утверждают, что это не только возможность вырваться из карантина и повеселиться, но и возможность поддержать культурный сектор.

Mask Your Fashion: Неделя моды масок в Вильнюсе

Поскольку маски для лица в Литве стали обязательным аксессуаром, многие литовские художники и дизайнеры начали шить их как для медицинского персонала, так и для своих клиентов, поэтому вскоре улицы Вильнюса были заполнены специальными защитными средствами.

Известная дизайнер Юлия Янус (Julija Janus) решила организовать в Вильнюсе Mask Fashion Week - 20 впечатляющих работ профессиональных дизайнеров для детей и взрослых украсили улицы Вильнюса как одна большая художественная инсталляция под открытым небом.

Индивидуальные походы: маршруты для тех, кто жаждет путешествий

Пару лет назад в Литве очень популярными стали массовые походы, собирающие тысячи людей.

Во время карантина стала популярной обратная услуга - одиночные походы, в которых вы не встретите ни одной живой души.

Все, что вам нужно сделать, это выбрать маршрут, зарезервировать дату и время начала, подождать, пока вы не получите карту маршрута по электронном почте, и можно отправляться на встречу приключениям! Это и возможность познать себя, и сбежать на лоно прекрасной природы Литвы.

Вильнюс - одно большое кафе под открытым небом

Ну а для тех, кто соскучился по городской суете, впечатляющей архитектуре Старого города и звону бокалов, у Вильнюса тоже есть подарок. Самоуправление столицы решило открыть просторы города для ресторанов, кафе и баров. Теперь чашку кофе можно пить не только на волшебных улочках старого города, но и на знаменитой Ратушной площади и в 18 других местах.

В настоящее время в Литве постепенно ослабляются карантинные запреты. Природные объекты уже открыты для посетителей, разрешены развлечения на открытых пространствах, открыты кафе и рестораны на свежем воздухе, увеличивается и количество работающих музеев и галерей.

Напомним, с 15 мая открываются границы между странами Балтии. Похоже, у нас теперь есть еще один повод для посещения Литвы?