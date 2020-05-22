Безработица в Латвии выросла до 7,4%

В первом квартале текущего года в Латвии было 72,2 тыс. безработных в возрасте от 15 до 74 лет, что на 5,3 тыс. больше, чем годом ранее, и на 14,3 тыс. больше, чем в предыдущем квартале.

Как отмечает ЦСУ, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года в результате кризиса из-за Covid-19 в два раза увеличилось количество безработных, которые ищут работу менее месяца, и в полтора раза выросло количество безработных, ищущих работу 1-2 месяца.

В Латвии в первом квартале уровень безработицы был выше, чем в Эстонии (5%) и Литве (7,2%).

В первом квартале на 15,1 процентного пункта в общем числе безработных уменьшилась доля безработных, которые не могли найти работу больше года, а за год этот показатель уменьшился с 43,7 до 28,6%. Число таких безработных сократилось на 8,7 тыс. и составило в первом квартале 20,6 тыс.

Среди молодежи (15-24 года) уровень безработицы составил 13,5% - это столько же, как годом ранее, и на 3,4 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале. В течение года число безработных среди молодежи уменьшилось на 0,4 тыс.

В первом квартале молодые люди в общем числе безработных составляли 8,3 тыс. (11,5%). Их доля в общем числе безработных за год уменьшилась на 1,6 процентного пункта, а по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на 0,5 процентного пункта.

Согласно данным ЦСУ, в первом квартале 30,1% (419,1 тыс. жителей в возрасте от 15 до 74 лет) были экономически неактивны, то есть не работали и не искали работу. По сравнению с четвертым кварталом количество таких людей уменьшилось на 6 тыс. или на 1,4%, а за год - на 13,8 тыс. или 3,2%.

В первом квартале 12,5 тыс. или 3% экономически неактивного населения потеряло надежду найти работу. Годом ранее этот показатель составлял 2,7%, а в четвертом квартале 2019 года - 3,1%.

В исследовании ЦСУ участвовали 3,8 тыс. домохозяйств, было опрошено 6,6 тыс. жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет.