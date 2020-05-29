В транспорте Риги вернут часовые поездки и другие льготы. Но не все

Решение администрации предусматривает, что с понедельника пенсионеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте с 10:00 до 15:00.

С 10:00 до 15:00 по рабочим дням бесплатно ездить в общественном транспорте смогут задекларированные на территории Риги лица старше 75 лет, задекларированные в Риге неработающие пенсионеры по старости или выслуге лет до 75 лет, лица, работавшие на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС до 75 лет, политически репрессированные лица и участники движения национального сопротивления.

Решение администрации предусматривает возобновление часовых билетов, а также частичное возобновление льгот для студентов. Студенты смогут приобретать часовые билеты по 0,30 евро, однако проездные им все еще придется покупать за полную цену.

Ученики 1-8-х, а также 10-х и 11-х классов все еще смогут пользоваться услугами общественного транспорта только по полной цене. Льготы в отношении учеников 9-х и 12-х классов будут действовать до 7 июля.

Задекларированные или имеющие недвижимое имущество в Риге лица смогут покупать часовые билеты за 1,15 евро, а предусмотренные для выходных часовые билеты - за 0,60 евро.

В то же время полное возобновление льгот на проезд в общественном транспорте предусмотрено для задекларированных в Риге детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в приемных семьях, учреждениях по уходу за детьми или учатся в общеобразовательных или профессиональных учебных заведениях, а также в университетах и колледжах до возраста 24 лет.

Льготы также будут возобновлены для лиц, постоянно проживающих в рижских учреждениях долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, а также для задекларированных в Риге работающих пенсионеров по возрасту или выслуге лет.

Статус получателя скидки в электронном билете будет обновлен автоматически и вступит в силу 1 июня.