После окончания ЧС возможны туристические поездки в страны, менее затронутые Covid-19

Во вторник министерство утвердило правила эпидемиологической безопасности, которые устанавливают также общие принципы работы предприятий, в том числе организации выставок, ярмарок и путешествий, требования к перевозчикам пассажиров и др.

Правила предусматривают, что на всех предприятиях и далее нужно соблюдать двухметровую дистанцию и требования гигиены.

Международные перевозки пассажиров запрещены в страны и из стран, которые входят в публикуемый Центром профилактики и контроля заболеваний список стран с высокой заболеваемостью Covid-19.

В правилах оговорены также правила привлечения работников из-за границы.