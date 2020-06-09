После окончания ЧС возможны туристические поездки в страны, менее затронутые Covid-19

После окончания режима чрезвычайной ситуации можно будет свободно организовывать туристические поездки в страны, менее затронутые Covid-19, информировали в Министерстве экономики.
Во вторник министерство утвердило правила эпидемиологической безопасности, которые устанавливают также общие принципы работы предприятий, в том числе организации выставок, ярмарок и путешествий, требования к перевозчикам пассажиров и др.
Правила предусматривают, что на всех предприятиях и далее нужно соблюдать двухметровую дистанцию и требования гигиены.
Международные перевозки пассажиров запрещены в страны и из стран, которые входят в публикуемый Центром профилактики и контроля заболеваний список стран с высокой заболеваемостью Covid-19.
В правилах оговорены также правила привлечения работников из-за границы.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!