Вт, 9.06.2020
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После окончания ЧС возможны туристические поездки в страны, менее затронутые Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

После окончания режима чрезвычайной ситуации можно будет свободно организовывать туристические поездки в страны, менее затронутые Covid-19, информировали в Министерстве экономики.

Во вторник министерство утвердило правила эпидемиологической безопасности, которые устанавливают также общие принципы работы предприятий, в том числе организации выставок, ярмарок и путешествий, требования к перевозчикам пассажиров и др.

Правила предусматривают, что на всех предприятиях и далее нужно соблюдать двухметровую дистанцию и требования гигиены.

Международные перевозки пассажиров запрещены в страны и из стран, которые входят в публикуемый Центром профилактики и контроля заболеваний список стран с высокой заболеваемостью Covid-19.

В правилах оговорены также правила привлечения работников из-за границы.

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