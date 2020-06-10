Тарифы Latvijas gāze для домохозяйств уменьшатся

С 1 июля 2020 года вступят в силу новые тарифы на природный газ для домохозяйств, которые по сравнению с первым полугодием будут в зависимости от потребления на 6,7%-10,8% меньше, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям Latvijas gāze Анастасия Петере.
По ее словам, это самые низкие тарифы на природный газ за последние 12 лет. Снижение тарифов обусловлено снижением мировых закупочных цен на природный газ, пояснил председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис.
Тариф снизится на 6,7% - с 0,51671 евро до 0,48227 евро за кубометр - если потребление газа составляет в год до 250 кубометров.
Для домохозяйств, которые используют газ для отопления и потребляют от 500 до 25 000 кубометров в год, тариф уменьшится на 10,8% - с 0,31806 евро до 0,28362 евро за кубометр.
Фиксированная часть тарифа на природный газ во втором полугодии останется прежней.
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