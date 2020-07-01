Эксперт: несмотря на кризис Covid-19, недвижимость в Юрмале не подешевеет

Сегодня многие заняли выжидательную позицию - смотрят на то, что будет происходить с экономикой в ближайшие 3-6 месяцев. Здесь важным моментом является то, какие решения будут приняты для стимулирования экономики, и то, как кризис отразиться на Латвии.

Строительство в Латвии за последние 10-20 лет сильно изменилось. После обвала рынка, раздутого излишне доступным кредитованием, успели стабилизироваться и цены, и подходы к строительству. Издержки на проведение строительных работ понемногу, но постоянно растут. Да и чудес не бывает, нельзя построить жилье качеством на 2500 тысячи евро за 1200. Покупатель уже стал понимать это и, кроме того, стал больше уделять внимание именно качеству.

Мало кому уже интересно просто "новый дом", покупатель хочет, чтобы дом был теплый, тихий, комфортный, из невредных для здоровья материалов и долго не требовал вложений и ремонтов, а также чтобы платежи не были обременительными, особенно зимой. Потому покупатель готов платить больше за квадратный метр.

"Мне кажется, что в течении последних 10-20 лет произошла трансформация, покупатели стали готовы покупать дороже, но более качественно", - отмечает член правления инвестиционной компании Baltic Investment Group Лев Голанд.

"Люди сейчас покупают меньше, но, мне кажется, лучше. Появился интерес к более качественному и дорогому жилью, жилью комфорт-класса в той же Юрмале. Скорее всего, люди не знают поедут ли они в этом году отдыхать, или даже в следующем 21 и даже 22 году, здесь точно никто сказать не может. А Юрмала всегда рядом. Поэтому возник интерес к домашнему курорту и недвижимости в Юрмале", - продолжает застройщик.

Сегодняшний покупатель жилья в Юрмале - это молодые специалисты и взрослая, состоявшаяся и платежеспособная публика 50+, разбирающаяся в качестве и знающая ему цену.

Первая категория покупателей ставит акцент на удобстве для семьи с детьми - чтобы было качественно, безопасно и комфортно, рядом были парки и хорошие школы. У второй категории - бизнес уже существует, дети выросли и потому есть запрос на комфортное жилье высокого качества. Еще немаловажный момент, в Латвии не жарко и есть спрос именно на такие комфортные условия. Люди присматриваются. А учитывая, что на ближайшее время лучше поостеречься и провести лето, а то и несколько -дома, то и Юрмала стала пользоваться возрастающим вниманием.

Падения цен с точки зрения застройщика не ожидается. После смены правил игры Видов на жительство, юрмальские застройщики стали заложниками политики. До 2014 года квартиры в Юрмале в основном строились для приезжих из СНГ. А эта аудитория, ввиду политической ситуации, исчезла с нашего рынка. С того времени ситуация стабилизировалась.

Застройщики снизили цены до уровня доступного для местных покупателей и больше снижения не происходит. Поскольку тогда уже будет выгоднее сдавать недвижимость в аренду.

Важный момент еще и в том, что юрмальские застройщики в основном строят за свои средства. Банки в последние лет 10 не очень активно раздавали кредиты строительным компаниям, что стало отголоском кризиса 2008 года.

Специфика строительства в Юрмале еще и в том, что крупных земельных участков под застройку - нет. А строить небольшой дом крупным компаниям не выгодно. В результате снижения цен за счет объема строительства тоже не получается.

Не в лучшую сторону на цене сказываются и удаленные коммуникации и отсутствие квартальной застройки. Строительство каждого нового объекта означает, что придется проводить газ, электричество, воду, канализацию и все прочее, что также и не быстро, и дорого.

Да и к качеству рынок Юрмалы очень требователен - покупатель не стремится к простому серийному жилью. Так что, как отмечает застройщик, чтобы значительно снизить цены нужно строить менее качественно, только кому это будет интересно и нужно?