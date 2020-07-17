Тарифы Latvijas gāze снизились больше, чем сообщалось ранее

Тарифы на природный газ Latvijas gāze (LG) для домашних хозяйств, использующих газ как топливо, во втором полугодии снизились больше, чем сообщалось ранее - на 8,3%-13,5%, свидетельствует уточненная публикация LG в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Согласно уточненным данным, для домашних хозяйств, которые потребляют до 250 кубометров природного газа в год, дифференцированный конечный тариф с налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом во втором полугодии снизился на 8,3% - с 0,51671 до 0,47365 евро за кубометр, для домохозяйств, которые потребляют от 250 до 500 кубометров природного газа, тариф снизился на 9% - с 0,4805 до 0,43745 евро за кубометр. Для домохозяйств, которые потребляют от 500 до 25 000 кубометров природного газа в год, тариф снизился на 13,5% - с 0,31806 до 0,27501 евро за кубометр.
Ранее LG сообщало, что тарифы на газ для домохозяйств, использующих его в качестве топлива, во втором полугодии снизятся соответственно на 6,7%, 7,2% и 10,8%.
В свою очередь фиксированная часть платежа за газ во втором полугодии не изменилась и составляет от 2,14 до 29,06 евро в месяц.
Тарифы для потребителей с годовым потреблением газа до 25 000 кубометров меняются два раза в год - 1 января и 1 июля.
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