Захватывающая дух дикая природа! Лучшие фотографии участников международного конкурса

Лондонский Музей истории природы опубликовал красивые снимки диких животных, которые сделали фотографы со всего мира. В этом году конкурс привлек почти 50 000 профессионалов и любителей со всего мира, однако в ходе конкурса для выставки будут выбраны только лучшие.