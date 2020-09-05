Захватывающая дух дикая природа! Лучшие фотографии участников международного конкурса

Лондонский Музей истории природы опубликовал красивые снимки диких животных, которые сделали фотографы со всего мира. В этом году конкурс привлек почти 50 000 профессионалов и любителей со всего мира, однако в ходе конкурса для выставки будут выбраны только лучшие.
Для того, чтобы сделать фотографии, опубликованные ниже, потребовались несколько часов или даже дней.
Эти изображения конкурируют между собой, чтобы победителей можно было выставить на выставке "Фотограф природы 2020". Имена победителей станут известны 13 октября, а выставка откроется 16 октября. Состоится выставка уже в 56-й раз подряд, но впервые она будет организована онлайн.
Фотографии выбирают исходя из их креативности, оригинальности и технического совершенства. Их выбирает международная группа экспертов отрасли, сообщается на сайте музея.
Галерея: Фотографии участников конкурса "Фотограф природы 2020"
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