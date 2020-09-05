Сб, 5.09.2020
Россия должна провести "тщательное и прозрачное" расследование по делу об отравлении 44-летнего Алексея Навального. официальный пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано
официальный пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано

Захватывающая дух дикая природа! Лучшие фотографии участников международного конкурса

ФОТО: Facebook/Natural History Museum

Лондонский Музей истории природы опубликовал красивые снимки диких животных, которые сделали фотографы со всего мира. В этом году конкурс привлек почти 50 000 профессионалов и любителей со всего мира, однако в ходе конкурса для выставки будут выбраны только лучшие.

Для того, чтобы сделать фотографии, опубликованные ниже, потребовались несколько часов или даже дней.

ФОТО: Facebook/Natural History Museum

Эти изображения конкурируют между собой, чтобы победителей можно было выставить на выставке "Фотограф природы 2020". Имена победителей станут известны 13 октября, а выставка откроется 16 октября. Состоится выставка уже в 56-й раз подряд, но впервые она будет организована онлайн.

Фотографии выбирают исходя из их креативности, оригинальности и технического совершенства. Их выбирает международная группа экспертов отрасли, сообщается на сайте музея.

Галерея: Фотографии участников конкурса "Фотограф природы 2020"

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