Министр предложила подумать о компенсации больничных листов с первого дня

Она подчеркнула, что в условиях распространения Covid-19 чрезвычайно важно, чтобы люди с симптомами заболевания не выходили на работу.

Что касается других рисков распространения Covid-19, например, в образовательных учреждениях, то Винькеле призвала родителей ни при каких обстоятельствах не отправлять детей с любыми симптомами респираторных заболеваний в школу.

Министр сказала, что в первую неделю после того, как ученики вернутся с каникул, возможно, будет понятно, продолжается ли заражение в школах. Если будет наблюдаться распространение вируса в школах, она допускает временную организацию дистанционного обучения и для учеников младших классов.