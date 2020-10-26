Министр предложила подумать о компенсации больничных листов с первого дня

Возможно, стоит по крайней мере во время пандемии Covid-19 компенсировать предпринимателям больничные листы сотрудников с первого дня, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Она подчеркнула, что в условиях распространения Covid-19 чрезвычайно важно, чтобы люди с симптомами заболевания не выходили на работу.
Министр сказала, что в первую неделю после того, как ученики вернутся с каникул, возможно, будет понятно, продолжается ли заражение в школах. Если будет наблюдаться распространение вируса в школах, она допускает временную организацию дистанционного обучения и для учеников младших классов.
Министр отметила, что следует также рассмотреть возможность успешной организации обучения в режиме, когда некоторые ученики одного класса занимаются дистанционно, а остальные - очно. Этот и другие подобные вопросы планируется обсудить завтра, 27 октября, на предстоящем заседании совета по кризисному управлению, добавила Винькеле.