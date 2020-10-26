Пн, 26.10.2020
Свобода - это осознавать, что необходимо. Мы все вместе должны мобилизоваться, чтобы подавить эту волну пандемии. Мы смогли сделать это весной, мы сможем сделать это сейчас. Эгилс Левитс, президент Латвии
Эгилс Левитс, президент Латвии

Министр предложила подумать о компенсации больничных листов с первого дня

ФОТО: AFP/SCANPIX

Возможно, стоит по крайней мере во время пандемии Covid-19 компенсировать предпринимателям больничные листы сотрудников с первого дня, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Она подчеркнула, что в условиях распространения Covid-19 чрезвычайно важно, чтобы люди с симптомами заболевания не выходили на работу.

Что касается других рисков распространения Covid-19, например, в образовательных учреждениях, то Винькеле призвала родителей ни при каких обстоятельствах не отправлять детей с любыми симптомами респираторных заболеваний в школу.

Министр сказала, что в первую неделю после того, как ученики вернутся с каникул, возможно, будет понятно, продолжается ли заражение в школах. Если будет наблюдаться распространение вируса в школах, она допускает временную организацию дистанционного обучения и для учеников младших классов.

Министр отметила, что следует также рассмотреть возможность успешной организации обучения в режиме, когда некоторые ученики одного класса занимаются дистанционно, а остальные - очно. Этот и другие подобные вопросы планируется обсудить завтра, 27 октября, на предстоящем заседании совета по кризисному управлению, добавила Винькеле.

Последние новости

НАВЕРХ
Back