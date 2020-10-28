Мифы и реальность ⟩ "Невозможно знать, здорово ли животное" и не только. Все об адопции из приюта

Когда семья решает купить нового питомца, многие даже не задумываются о том, чтобы взять животное из приюта, потому что в обществе существуют различные мифы, которые удерживают от этого. О том, что на самом деле означает адопция животных, расскажет опыт приюта для животных Ulubele.
В приютах для животных обитают сотни собак, кошек и других домашних животных, которые по разным причинам потеряли своих хозяев и до сих пор скучают по новому дому, но многие люди боятся сделать шаг к адопции животного из приюта.
"Хотя причины, препятствующие принятию животных из приюта, по-человечески понятны, каждый случай очень индивидуален, и в обществе все еще недостаточно знаний о роли приюта. В рамках социальной кампании "Дом для домашнего животного – это человек" мы собрали информацию, которая поможет сломать стереотипы и рассмотреть возможность выбрать животных в приюте в качестве домашних питомцев", - говорит руководитель торгового центра Alfa Лиене Апине.
"Октябрь мы объявили в Ulubele месяцем адопции. Наши пожелания и задача состоят в том, чтобы как минимум 100 питомцев обрели новых хозяев и стали полноправными членами своих семей в этом месяце. Ulubele – это приют no-kill, животные, которые попадают сюда, находятся в убежище и безопасности, но самое большое желание всех нас - чтобы они были счастливы. По-настоящему счастливыми они могут быть только в своем доме, вместе со Своим Человеком", - рассказывает руководитель приюта для животных Ulubele Илзе Джонсоне.
Хотя опасения по поводу адопции животных естественны, не все мифы и опасения, существующие в обществе, следует рассматривать как обязательное правило в случае каждого животного. Руководитель приюта для животных Ulubele Илзе Джонсонерассказывает об этом подробнее.
Страх, что животное из приюта не привыкнет к новому дому и не примет нового хозяина
Чтобы познакомиться с животными, доступными для адопции, информацию о них нужно искать сначала на сайте приюта, а затем на месте в приюте. Этот процесс занимает много времени. Мы высоко ценим решимость усыновителей, которые несколько раз приезжают к своему будущему члену семьи - ходят на прогулки и проводят время вместе, чтобы почувствовать друг друга, подружиться и постепенно привыкнуть. Таким образом вы можете выбрать наиболее подходящее животное, которое переедет домой как друг, и тогда процесс привыкания будет намного быстрее и проще. Чтобы избежать ненужных разногласий в семье, важно, чтобы все обговорили заранее и знали, в каких условиях будет жить четвероногий друг, какова его роль в семье, например, сторож или друг, и как будут распределяться обязанности по повседневному уходу.
Отсутствие представления о характере животного из приюта и непредсказуемость его проявлений
Работники приюта ежедневно знакомятся с особенностями и привычками обитающих в них животных, поэтому могут порекомендовать наиболее подходящее животное для ваших условий и образа жизни. Хотя в Ulubelе проживает около 200 собак и 300 кошек, вероятно, лишь немногие из них подходят для вашей ситуации. Не следует выбирать животное исключительно по внешнему виду или каким-то представлениям. Очень важно, чтобы вы добросовестно и детально рассказали работнику приюта о своих желаниях и условиях жизни, о составе семьи и ее образе жизни, о других домашних животных и опыте с ними, а также о том, чего ожидаете от вашего следующего четвероногого члена семьи. В наших интересах, чтобы жители приюта попадали в самые подходящие дома и не возвращались в приют только потому, что принявший их человек не учел какое-нибудь важное обстоятельство. Будьте откровенны и честны!
В приюте вы можете не только познакомиться с характером животного, но и оценить его отношение к другим домашним животным - какое животное дружелюбно и хотело бы жить в большой компании, а какое предпочитает жить в одиночку. Мы также можем наблюдать животных, у которых есть инстинкт охотника, и тех, которые даже мухи не обидят. Однако мы всегда рекомендуем: если у вас уже есть собака, но вы готовы взять еще одну из приюта, приходите со своим четвероногим другом и познакомьте животных друг с другом, отправившись вместе на прогулку! Таким образом, вы сможете убедиться, что они смогут ужиться.
Невозможно знать, здорово ли животное
Человеку, который берет животное, абсолютно необходимо знать о состоянии его здоровья, и мы обязаны сообщить об этом. Животные Ulubele попадают в руки новых владельцев после получения необходимых вакцин и проходят дегельминтизацию и стерилизацию в соответствии с возрастом и состоянием здоровья. Усыновителей всегда информируют, если у животного есть проблемы со здоровьем или заболевание, поскольку новый владелец должен осознавать свою способность ответственно позаботиться о нем в будущем. Возможно, придется выбрать другое животное.
Если для усыновления выбрано животное с хроническими проблемами со здоровьем, приют всегда информирует о назначенном лечении, проведенных проверках здоровья, анализах и ветеринарных рекомендациях для дальнейшего поддержания качества жизни питомца.
Необходимо учитывать, что здоровье любого живого существа не гарантировано, поэтому надо помнить, что даже при покупке или адопции молодого, здорового животного могут возникнуть проблемы. С возрастом все становятся старше, но забота о здоровье вашего питомца - обязанность владельца на протяжении всей его жизни.
Адопция пожилого животного требует лишних трат и забот
Уже три года в Ulubele реализуется "Программа для сениоров", которая способствует улучшению качества жизни животных старше 8 лет в условиях приюта и поддерживает их адопцию, обеспечивая ветеринарную помощь до конца жизни животных за счет Ulubele. Мы надеемся, что это ободрит тех усыновителей, которые охотно предложили бы дом пожилым животным, но обеспокоены, смогут ли обеспечить им весь необходимый уход. Это дружеская рука помощи, которую протягивает Ulubele до конца жизни конкретного животного. К сожалению, пожилых собак и кошек из приюта выбирают для усыновления гораздо реже, чем молодых. Однако больше всего по дому и по людям тоскуют именно животные в солидном возрасте. Мы искренне рекомендуем таких животных для усыновления людям, которые ведут размеренную жизнь и хотят иметь искреннего друга и собеседника, потому что животные обычно ценят предоставленную им возможность снова оказаться дома.
Взрослое животное не будет слушаться нового хозяина
Очень часто можно услышать, что взрослое животное не следует усыновлять, поскольку оно не привыкнет к новым условиям, новому владельцу и новому порядку, его невозможно научить послушанию. Конечно, у каждого животного свой характер и темперамент, независимо от его возраста, но взрослое животное ясно выражает это, а характер щенка или котенка можно только попытаться угадать по поведению.
Сотрудники приюта, знакомые с поведением и повадками животных, могут порекомендовать усыновителю наиболее подходящее. Некоторым больше подойдет спокойный питомец, другим нужен более активный компаньон для ежедневных тренировок и походов. Третий хозяин ищет надежного сторожа, а некоторые хотят животное, которое было бы другом и товарищем по играм для детей. Если вы выберете подходящее для адопции животное, с которым совпадают ваши интересы, то о его перевоспитании вообще не придется думать. Самое главное - относиться к животному с любовью и пониманием, потому что тогда и питомец тоже уважает хозяев и быстрее приживается в новой среде.
При выборе новых хозяев для обитателей приюта Ulubele принципиально важно понять, будут ли созданы соответствующие условия на новом месте проживания. Они должны быть равными или лучше, чем мы можем предоставить в приюте. Например, хотя законы в Латвии все еще разрешают, Ulubele не дает для адопции собак, которых будут держать на цепи, и мы сами не делаем этого в приюте в течение многих лет. По нашему мнению, собака - это друг и член семьи человека, и ее уже нельзя держать на цепи в 21-м веке.
Люди склонны ошибочно полагать, что принятый щенок или котенок будет естественным образом воспитан так, как они хотят, забывая, что это регулярный контакт и работа с животным, требующая терпения и времени с обеих сторон. Как минимум полгода дома нужно быть готовым к сюрпризам в поведении малыша. К сожалению, опыт приюта показывает, что, пренебрегая воспитанием, с вырастанием животного хозяин понимает, что ожидания не оправдались.
Если вы решили адоптировать животное, учтите, что внешний вид и возраст животного не так важны, как совместимость характеров и уверенность в том, что вы сможете позаботиться о питомце. Если вы хотите помочь животным в приюте, но не можете позволить себе усыновить питомца, вас всегда ждут в приюте в качестве помощников-волонтеров. Истории опыта, правила усыновления и дополнительная информация: ulubele.org.