Мифы и реальность ⟩ "Невозможно знать, здорово ли животное" и не только. Все об адопции из приюта

В приютах для животных обитают сотни собак, кошек и других домашних животных, которые по разным причинам потеряли своих хозяев и до сих пор скучают по новому дому, но многие люди боятся сделать шаг к адопции животного из приюта.

"Хотя причины, препятствующие принятию животных из приюта, по-человечески понятны, каждый случай очень индивидуален, и в обществе все еще недостаточно знаний о роли приюта. В рамках социальной кампании "Дом для домашнего животного – это человек" мы собрали информацию, которая поможет сломать стереотипы и рассмотреть возможность выбрать животных в приюте в качестве домашних питомцев", - говорит руководитель торгового центра Alfa Лиене Апине.

"Октябрь мы объявили в Ulubele месяцем адопции. Наши пожелания и задача состоят в том, чтобы как минимум 100 питомцев обрели новых хозяев и стали полноправными членами своих семей в этом месяце. Ulubele – это приют no-kill, животные, которые попадают сюда, находятся в убежище и безопасности, но самое большое желание всех нас - чтобы они были счастливы. По-настоящему счастливыми они могут быть только в своем доме, вместе со Своим Человеком", - рассказывает руководитель приюта для животных Ulubele Илзе Джонсоне.

Хотя опасения по поводу адопции животных естественны, не все мифы и опасения, существующие в обществе, следует рассматривать как обязательное правило в случае каждого животного. Руководитель приюта для животных Ulubele Илзе Джонсонерассказывает об этом подробнее.

Страх, что животное из приюта не привыкнет к новому дому и не примет нового хозяина

Чтобы познакомиться с животными, доступными для адопции, информацию о них нужно искать сначала на сайте приюта, а затем на месте в приюте. Этот процесс занимает много времени. Мы высоко ценим решимость усыновителей, которые несколько раз приезжают к своему будущему члену семьи - ходят на прогулки и проводят время вместе, чтобы почувствовать друг друга, подружиться и постепенно привыкнуть. Таким образом вы можете выбрать наиболее подходящее животное, которое переедет домой как друг, и тогда процесс привыкания будет намного быстрее и проще. Чтобы избежать ненужных разногласий в семье, важно, чтобы все обговорили заранее и знали, в каких условиях будет жить четвероногий друг, какова его роль в семье, например, сторож или друг, и как будут распределяться обязанности по повседневному уходу.

Отсутствие представления о характере животного из приюта и непредсказуемость его проявлений