В аэропорту "Рига" за девять месяцев обслужено на 71,5% меньше пассажиров

В октябре в аэропорту обслужено 90 500 пассажиров, что на 600 000 меньше, чем в октябре 2019 года.

60,1% октябрьских пассажиров обслужила латвийская национальная авиакомпания airBaltic, 19,9% - ирландская авиакомпания Ryanair, 6,5% - венгерская авиакомпания WizzAir.

На 57,4% уменьшилось число обслуженных в аэропорту полетов, однако в сегменте грузовой и деловой авиации был рост - на 37,6% и на 81% соответственно.