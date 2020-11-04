В аэропорту "Рига" за девять месяцев обслужено на 71,5% меньше пассажиров

Международный аэропорт "Рига" за десять месяцев этого года обслужил 1,9 млн пассажиров, что на 71,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила агентству LETA представитель аэропорта Лаура Кулакова.
В октябре в аэропорту обслужено 90 500 пассажиров, что на 600 000 меньше, чем в октябре 2019 года.
60,1% октябрьских пассажиров обслужила латвийская национальная авиакомпания airBaltic, 19,9% - ирландская авиакомпания Ryanair, 6,5% - венгерская авиакомпания WizzAir.
На 57,4% уменьшилось число обслуженных в аэропорту полетов, однако в сегменте грузовой и деловой авиации был рост - на 37,6% и на 81% соответственно.
Сейчас из аэропорта "Рига" можно улететь в 35 пунктов назначения в 31 городе.