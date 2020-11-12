Бритни Спирс проиграла суд против отца и отказалась выступать из-за его опеки

Напомним, что отец Бритни Спирс из-за ее психических проблем уже 12 лет управляет финансами певицы. Он также принимает решения по многим вопросам, связанным с карьерой.

Напомним, отец Бритни Джейми стал ее официальным опекуном еще в 2008 году. На тот момент певица переживала непростой период жизни - развод с Кевином Федерлайном и лечение в психиатрических учреждениях.

Изначально опекунство Джейми было оформлено как временное, однако впоследствии он стал ее постоянным опекуном. На практике это означает, что отец принимает за Бритни все ключевые решения - он может вести переговоры от имени дочери, продавать ее имущество и ограничивать общение с людьми, которые, по его мнению, могут нанести ей вред.

На заседании суда адвокат Спирс заявлял, что она боится отца и не намерена выступать на концертах, пока он принимает за нее решения. По словам юриста, между Бритни и Джейми нет прочных рабочих отношений и они уже долгое время не общаются.

Представитель отца певицы утверждал, что тот всегда действовал исключительно в интересах дочери. Согласно утверждению правозащитника, Джейми Спирс помог Бритни в момент, когда у нее были долги и она смогла заработать состояние в $60 млн.

Бритни Спирс хотела, чтобы ее личную жизнь контролировала ее менеджер Джоди Монтгомери, а финансовые дела передать компании Bessemer Trust. В итоге судья назначил Bessemer Trust соопекуном певицы, но Джейми Спирса от опекунства не отстранил.

Напомним, что изменить условия опекунства Бритни Спирс потребовала через суд в августе.

Фанаты Бритни уверены, что она находится в заложниках у отца и в социальных сетях шлет им зашифрованные послания, прося о помощи. Хештег #freebritney в поддержку певицы набрал особую популярность в начале июля. Практически перед каждым слушанием сторонники движения собираются у здания суда.