В Volvo изобрели новый метод тестирования автомобилей: их сбрасывают с высоты 30 метров

Пока большинство автомобильных компаний рассчитывают параметры безопасности своих транспортных средств и оценивают зоны деформации при помощи симуляции мощных компьютеров, шведы изобретают новые методы тестирования своей продукции.

Видео: Инженеры Volvo изобрели новый метод тестирования автомобилей

В то время как тесты безопасности обычно определяют, где окажется двигатель в случае лобового столкновения, и достаточно ли прочна конструкция машины, чтобы не согнуться в гармошку, Volvo - настоящий новатор в этом отношении.

Один из тестов безопасности данной марки заключается в следующем: машину поднимают при помощи троса, а после резко отпускают, чтобы она на высокой скорости врезалась в землю. Это дает инженерам Volvo ценную информацию о поведении автомобиля в условиях, очень близких к реальному ДТП.

Сейчас Volvo сделала шаг вперед, выпустив различные новые модели, среди которых XC40, XC60, XC90, V60 Cross Country, сбросив их с высоты 30 метров то носом вперед, то боком. 1

Кто-то может подумать, что это просто игра в стиле Top Gear, но Volvo отмечает, что этот тип испытаний приближает результат к настоящим серьезным авариям, в которых часто только один участник. Например, автомобиль, который на высокой скорости врезается в грузовик, из-за чего деформируется до такой степени, что пострадавшего водителя очень сложно освободить.

По этой причине и был придуман такой тест на безопасность, поскольку он дает возможность извлечь ценные уроки и рассмотреть новые способы борьбы с последствиями серьезных аварий на дороге.