Кариньш: вакцины от Covid-19 будут всем обеспечиваться бесплатно

Правительство заслушало сегодня сообщение Министерства здравоохранения о стратегии вакцинации от Covid-19. По словам премьера, новости о разработке вакцины обнадеживают, так как несколько разработчиков обратились в Европейское агентство лекарств с просьбами о регистрации.

Кариньш допускает, что вакцинация в Латвии начнется в январе, а в более широком масштабе - через полгода после появления первых вакцин. Он подчеркнул, что вакцины от коронавируса закупит государство.