Кариньш: вакцины от Covid-19 будут всем обеспечиваться бесплатно

Вакцины от Covid-19 будут обеспечиваться населению бесплатно, заявил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Правительство заслушало сегодня сообщение Министерства здравоохранения о стратегии вакцинации от Covid-19. По словам премьера, новости о разработке вакцины обнадеживают, так как несколько разработчиков обратились в Европейское агентство лекарств с просьбами о регистрации.
Кариньш допускает, что вакцинация в Латвии начнется в январе, а в более широком масштабе - через полгода после появления первых вакцин. Он подчеркнул, что вакцины от коронавируса закупит государство.
По расчетам Минздрава, вакцинация жителей Латвии от Covid-19 обойдется в сумму 26,7 млн евро.