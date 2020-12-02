Ср, 2.12.2020
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Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV

Кариньш: вакцины от Covid-19 будут всем обеспечиваться бесплатно

Иллюстративное фото

ФОТО: solarseven/Shutterstock

Вакцины от Covid-19 будут обеспечиваться населению бесплатно, заявил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Правительство заслушало сегодня сообщение Министерства здравоохранения о стратегии вакцинации от Covid-19. По словам премьера, новости о разработке вакцины обнадеживают, так как несколько разработчиков обратились в Европейское агентство лекарств с просьбами о регистрации.

Кариньш допускает, что вакцинация в Латвии начнется в январе, а в более широком масштабе - через полгода после появления первых вакцин. Он подчеркнул, что вакцины от коронавируса закупит государство.

По расчетам Минздрава, вакцинация жителей Латвии от Covid-19 обойдется в сумму 26,7 млн евро.

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