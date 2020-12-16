Ср, 16.12.2020
Если заболеваемость не снизится, то будет использована возможность продления зимних школьных каникул. Министерство образования и науки
Министерство образования и науки
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Предприятиям, кормящим детсады и школы Риги, снизили арендную плату на 90%

Обед в школьной столовой

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Для предприятий, обеспечивающих питание в детсадах и школах Риги, в условиях Covid-19 на 90% снижена арендная плата за помещения. Такое решение приняла Рижская дума.

Решение самоуправления предусматривает, что на время удаленной или частично удаленной учебы предприятиям общепита плата за аренду помещений снижается на 90%, если они в это время продолжают оказывать услуги.

Из бюджета самоуправления будут покрыты расходы на питание учащихся 1-12-х классов и воспитанников детских садов. 

Во время удаленной или частично удаленной учебы школы вместе с предприятиями общепита организуют комплектацию и выдачу продуктовых пакетов. 

В это время пищеблоки образовательных учреждений для приготовления пищи не используются.

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