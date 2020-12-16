Предприятиям, кормящим детсады и школы Риги, снизили арендную плату на 90%

Решение самоуправления предусматривает, что на время удаленной или частично удаленной учебы предприятиям общепита плата за аренду помещений снижается на 90%, если они в это время продолжают оказывать услуги.

Из бюджета самоуправления будут покрыты расходы на питание учащихся 1-12-х классов и воспитанников детских садов.

Во время удаленной или частично удаленной учебы школы вместе с предприятиями общепита организуют комплектацию и выдачу продуктовых пакетов.