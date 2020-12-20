Вс, 20.12.2020
Если в течение десяти дней нам не удастся улучшить ситуацию, мы будем вынуждены ввести весь комплекс ограничений на передвижение, но ни я, ни правительство, ни общество этого не хотят. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Банк Латвии ограничит очные услуги

Банк Латвии

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

С учетом решений правительства об ограничении распространения Covid-19 и уменьшении потоков людей с понедельника, 21 декабря, будет ограничено оказание услуг на месте в кассе Банка Латвии в Риге, на улице Кр. Валдемара, 1B. Об этом сообщил агентству LETA пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

Ряд услуг будет доступен по предварительной записи или только удаленно.

В кассе Банка Латвии можно будет лично получить покупки e-monetas.lv, совершенные до 18 декабря включительно, но нельзя будет приобрести коллекционные монеты и нумизматические продукты. Банк Латвии предлагает покупать эти продукты на e-monetas.lv и получать через Latvijas pasts.

По предварительной записи можно будет обменять латовые банкноты на евро, поврежденные банкноты, а также сдать на идентификацию подозрительные банкноты. Время следует согласовывать по телефону 67022369.

Выписки из Кредитного регистра можно будет получать только удаленно - на сайте самообслуживания Кредитного регистра https://manidati.kreg.lv или на официальный электронный адрес, а также по почте.

Банк Латвии напоминает, что поддельные и подозрительные банкноты также можно сдать в ближайшее отделение полиции. Сотрудники полиции проведут необходимые следственные действия и отправят подозрительные банкноты в единый центр проверки денег Банка Латвии, который даст окончательное заключение.

В случаях, когда необходимо обменять поврежденные банкноты, жителям и предпринимателям предлагается воспользоваться курьерскими услугами. Поврежденные банкноты вместе с заполненной анкетой, которую можно найти на сайте Банка Латвии, следует отправлять в единый центр проверки денег Банка Латвии.

После нормализации эпидемиологической ситуации услуги Банка Латвии будут возобновлены в обычном порядке.

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