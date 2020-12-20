Банк Латвии ограничит очные услуги

Ряд услуг будет доступен по предварительной записи или только удаленно.

В кассе Банка Латвии можно будет лично получить покупки e-monetas.lv, совершенные до 18 декабря включительно, но нельзя будет приобрести коллекционные монеты и нумизматические продукты. Банк Латвии предлагает покупать эти продукты на e-monetas.lv и получать через Latvijas pasts.

По предварительной записи можно будет обменять латовые банкноты на евро, поврежденные банкноты, а также сдать на идентификацию подозрительные банкноты. Время следует согласовывать по телефону 67022369.

Выписки из Кредитного регистра можно будет получать только удаленно - на сайте самообслуживания Кредитного регистра https://manidati.kreg.lv или на официальный электронный адрес, а также по почте.

Банк Латвии напоминает, что поддельные и подозрительные банкноты также можно сдать в ближайшее отделение полиции. Сотрудники полиции проведут необходимые следственные действия и отправят подозрительные банкноты в единый центр проверки денег Банка Латвии, который даст окончательное заключение.

В случаях, когда необходимо обменять поврежденные банкноты, жителям и предпринимателям предлагается воспользоваться курьерскими услугами. Поврежденные банкноты вместе с заполненной анкетой, которую можно найти на сайте Банка Латвии, следует отправлять в единый центр проверки денег Банка Латвии.