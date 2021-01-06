Ср, 6.01.2021
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Кришьянис Кариньш об отставке Илзе Винькеле
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В ноябре в Латвии цены производителей падали больше, чем в среднем по ЕС

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Цены производителей в латвийской промышленности в ноябре 2020 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года снизились на 2,5%, что больше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные Eurostat.

Среди стран ЕС самый стремительный спад зарегистрирован в Литве (-7,3%), Греции (-6,8%) и на Кипре (-6,1%). В Эстонии цены производителей упали на 1%.

В свою очередь прирост был зафиксирован только в Венгрии и Словении (+1,1%), а также на Мальте (+1,8%).

В среднем по ЕС цены производителей в ноябре по сравнению с тем же периодом годом ранее уменьшились на 1,8%, в еврозоне спад составил 1,9%.

По сравнению с октябрем 2020 года цены производителей в ЕС и в еврозоне выросли на 0,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в шести странах, самый стремительный спад был в Ирландии (-1,4%) и Словакии (-0,7%), а наибольший рост - в Дании и Франции (в обеих странах +1,7%), Эстонии (+1,2%) и Румынии (+1,1%). В Латвии зарегистрирован рост на 0,4%, а в Литве цены производителей за месяц сократились на 0,1%.

Среди стран ЕС самый стремительный спад зарегистрирован в Литве (-7,3%), Греции (-6,8%) и на Кипре (-6,1%). В Эстонии цены производителей упали на 1%. В свою очередь прирост был зафиксирован только в Венгрии и Словении (+1,1%), а также на Мальте (+1,8%). В среднем по ЕС цены производителей в ноябре по сравнению с тем же периодом годом ранее уменьшились на 1,8%, в еврозоне спад составил 1,9%. По сравнению с октябрем 2020 года цены производителей в ЕС и в еврозоне выросли на 0,4%. По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в шести странах, самый стремительный спад был в Ирландии (-1,4%) и Словакии (-0,7%), а наибольший рост - в Дании и Франции (в обеих странах +1,7%), Эстонии (+1,2%) и Румынии (+1,1%). В Латвии зарегистрирован рост на 0,4%, а в Литве цены производителей за месяц сократились на 0,1%.

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