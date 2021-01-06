В ноябре в Латвии цены производителей падали больше, чем в среднем по ЕС

Среди стран ЕС самый стремительный спад зарегистрирован в Литве (-7,3%), Греции (-6,8%) и на Кипре (-6,1%). В Эстонии цены производителей упали на 1%.

В свою очередь прирост был зафиксирован только в Венгрии и Словении (+1,1%), а также на Мальте (+1,8%).

В среднем по ЕС цены производителей в ноябре по сравнению с тем же периодом годом ранее уменьшились на 1,8%, в еврозоне спад составил 1,9%.

По сравнению с октябрем 2020 года цены производителей в ЕС и в еврозоне выросли на 0,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в шести странах, самый стремительный спад был в Ирландии (-1,4%) и Словакии (-0,7%), а наибольший рост - в Дании и Франции (в обеих странах +1,7%), Эстонии (+1,2%) и Румынии (+1,1%). В Латвии зарегистрирован рост на 0,4%, а в Литве цены производителей за месяц сократились на 0,1%.