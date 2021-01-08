Pasažieru vilciens прекратил закупку восьми новых дизельных поездов
AS Pasažieru vilciens (PV) прекратило объявленную в мае прошлого года закупку восьми новых дизельных поездов, сообщили в компании.
AS Pasažieru vilciens (PV) прекратило объявленную в мае прошлого года закупку восьми новых дизельных поездов, сообщили в компании.
Проект был прекращен в связи с тем, что органы Европейской комиссии не поддержали перераспределение финансирования на проект "Модернизация подвижного состава пассажирских дизельных поездов", а также не было выделено финансирование из государственного бюджета на закупку.
Закупка дизельных поездов была начата для замены имеющихся у PV поездов модели DR1A с двигателями "Звезда".
По словам представителей PV, в настоящее время совместно с Минсообщения ведется поиск экологически чистого решения для развития неэлектрифицированных железнодорожных линий, которое позволило бы привлечь софинансирование ЕС на закупку поездов.
В то же время в компании заявили, что закупка 32 новых электропоездов будет продолжена, а первые электропоезда производства Škoda Vagonka будут доставлены в 2022 году. Эти поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Скулте и Елгавы.