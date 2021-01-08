Pasažieru vilciens прекратил закупку восьми новых дизельных поездов

Проект был прекращен в связи с тем, что органы Европейской комиссии не поддержали перераспределение финансирования на проект "Модернизация подвижного состава пассажирских дизельных поездов", а также не было выделено финансирование из государственного бюджета на закупку.

Закупка дизельных поездов была начата для замены имеющихся у PV поездов модели DR1A с двигателями "Звезда".

По словам представителей PV, в настоящее время совместно с Минсообщения ведется поиск экологически чистого решения для развития неэлектрифицированных железнодорожных линий, которое позволило бы привлечь софинансирование ЕС на закупку поездов.