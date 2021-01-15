На деятельность бюро вакцинации будет выделено больше полумиллиона евро

Министр сообщил, что указанная сумма будет выделена из программы госбюджета на непредвиденные обстоятельства.

Видео: пресс-конференция после внеочередного заседания правительства

Деньги будут потрачены на зарплаты работников бюро и услуги.

Как сообщалось, зарплата сотрудников бюро вакцинации составит от 3500 до 4900 евро до уплаты налогов, говорится в объявлениях о найме на работу, опубликованных Минздравом.

Всего предлагается пять вакансий - координатор по коммуникации, координатор по логистике, координатор по процессу вакцинации, координатор по информационным технологиям и руководитель бюро. Вакансии предлагаются на определенный срок.