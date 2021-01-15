Пт, 15.01.2021
Ранее доставленные вакцины практически исчерпаны Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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На деятельность бюро вакцинации будет выделено больше полумиллиона евро

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

На деятельность бюро вакцинации будет выделено 641,8 тыс. евро, сообщил журналистам в пятницу, 15 января, после внеочередного заседания правительства министр здравоохранения Дэниель Павлютс.

Министр сообщил, что указанная сумма будет выделена из программы госбюджета на непредвиденные обстоятельства.

Видео: пресс-конференция после внеочередного заседания правительства

Деньги будут потрачены на зарплаты работников бюро и услуги.

Как сообщалось, зарплата сотрудников бюро вакцинации составит от 3500 до 4900 евро до уплаты налогов, говорится в объявлениях о найме на работу, опубликованных Минздравом.

Всего предлагается пять вакансий - координатор по коммуникации, координатор по логистике, координатор по процессу вакцинации, координатор по информационным технологиям и руководитель бюро. Вакансии предлагаются на определенный срок.

В четверг, 14 января, правительство постановило, что в Латвии будет создано не только бюро по управлению процессом вакцинации от Covid-19, но и надзорный совет.

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