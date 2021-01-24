Вс, 24.01.2021
Чаще всего в больницу попадают мужчины в возрастной группе от 30 до 60 лет, бывали и случаи, когда сложная медицинская помощь оказывалась им даже три и более недель. Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Только бы не рак": Рита Дакота объяснила экстренную госпитализацию на Бали
2 мин для прочтения

"Только бы не рак": Рита Дакота объяснила экстренную госпитализацию на Бали

Несколько дней назад Рита Дакота на своей Instagram-странице рассказала, что была срочно доставлена в клинику. Она не рассказывала подробности, но говорила о сильной боли. Сейчас она решила рассказать, что же с ней случилось и поделилась кадрами из больницы и выпиской от врачей. 

В гостях нее неожиданно появилась резкая боль в районе живота. Боль была столь сильной, что в какой-то момент Рита даже не могла дышать.

"Я в самом прямом смысле думала, что это конец. Что я умираю", - призналась певица. 

В больнице ей сделали анализы и обследования. Врач обнаружил два новообразования. Дакота себя чувствовала так плохо, что не понимала о том, что ей говорят.

"Этот час был самым долгим в моей жизни. Но и самым удивительным. Я вдруг поняла, где я свернула не туда и как это исправить. "Только бы не рак, только бы не рак", - вспоминает Рита. 

Врачи объяснили артистке и ее возлюбленному, что причиной боли стали две кисты. Одна из которых пережала другой орган, перекрыв кровоток, поэтому и случилась резкая боль. Прямо сейчас операция не требуется, но если они будут расти, то следует их удалить. 

Рита Дакота не понимает, как за несколько месяцев в ее организме могли появиться кисты. Теперь же ей запрещены любые активности, перелеты, стресс. Певица считает, что подобное произошло из-за переработки в конце 2020 года. Блондинка решила доверить заботу о себе своему бойфренду Федору.  

"Он будет следить за моим ментальным и физическим здоровьем, за питанием и практиками, будет давать мне на рассвете и закате дыхательные упражнения", - объяснила Рита. 

Она уверена, что хороший отдых и упражнения ей помогут, а кисты пропадут, будто бы их и не было. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back