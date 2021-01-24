"Только бы не рак": Рита Дакота объяснила экстренную госпитализацию на Бали

В гостях нее неожиданно появилась резкая боль в районе живота. Боль была столь сильной, что в какой-то момент Рита даже не могла дышать.

"Я в самом прямом смысле думала, что это конец. Что я умираю", - призналась певица.

В больнице ей сделали анализы и обследования. Врач обнаружил два новообразования. Дакота себя чувствовала так плохо, что не понимала о том, что ей говорят.

"Этот час был самым долгим в моей жизни. Но и самым удивительным. Я вдруг поняла, где я свернула не туда и как это исправить. "Только бы не рак, только бы не рак", - вспоминает Рита.

Врачи объяснили артистке и ее возлюбленному, что причиной боли стали две кисты. Одна из которых пережала другой орган, перекрыв кровоток, поэтому и случилась резкая боль. Прямо сейчас операция не требуется, но если они будут расти, то следует их удалить.

Рита Дакота не понимает, как за несколько месяцев в ее организме могли появиться кисты. Теперь же ей запрещены любые активности, перелеты, стресс. Певица считает, что подобное произошло из-за переработки в конце 2020 года. Блондинка решила доверить заботу о себе своему бойфренду Федору.

"Он будет следить за моим ментальным и физическим здоровьем, за питанием и практиками, будет давать мне на рассвете и закате дыхательные упражнения", - объяснила Рита.