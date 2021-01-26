Ринкевич предлагает обсудить еще более жесткие ограничения на поездки

Он напомнил, что от путешествий ради удовольствия людей просят воздерживаться уже почти год. В настоящее время многое делается для ограничения несущественных поездок, например, путем введения обязательного отрицательного теста на Covid-19 и самоизоляции.

По мнению Ринкевича, достаточными причинами для зарубежной поездки могут быть командировка, острая необходимость навестить семью, детей за границей. 3

Министр признал, что стопроцентно контролировать перемещение людей невозможно. "Но меры достаточно эффективны, если начать их реализовывать, и мы достаточно подробно об этом договорились на уровне Евросоюза", - сказал Ринкевич.

При этом он подчеркнул, что вопрос о закрытии границ для ограничения Covid-19 не актуален. "Весной мы уже видели, что значит закрытие границ не только для ограничения передвижения людей, но и с точки зрения проблем с перевозкой товаров", - сказал глава МИД.

Как сообщалось, Еврокомиссия рекомендует ввести более строгие меры на границах ЕС и приостановить все неважные поездки внутри блока.