Cитуация с воздушными перевозками в Латвии намного хуже, чем в среднем по Европе

"Европейский регион в настоящее время наиболее пострадал в мире, наблюдается наибольшее снижение объема авиаперевозок. В настоящее время средний объем авиаперевозок в Европе составляет лишь 34% от объема 2019 года", - сказал Городцов.

Он также отметил, что Латвия, которая является одним из 41 государства-члена Европейской организации по безопасности аэронавигации Eurocontrol, занимает восьмое место по размеру падения в сфере воздушного транспорта.

"Мы в числе стран, которые больше всего пострадали по этой причине. В настоящее время количество пассажиров упало более чем на 90%. Бывают дни, когда в Латвию прибывают только 150 пассажиров. Это два самолета. Это только показывает, что ситуация у нас намного хуже, чем в среднем по Европе ", - сказал Городцов.

Директор CAA отметил, что наибольшее падение - на 76% - сейчас у бюджетных авиакомпаний, у классических оно составляет 67%, а у грузовых перевозчиков отмечен рост на 5% по сравнению с 2019 годом.

По словам Городцова, есть определенные опасения, что Вильнюс может перенять у Риги статус балтийского центра авиасообщения. "Прошлым летом, поскольку Литва была немного более терпимой к передвижению, были месяцы, когда количество пассажиров, обслуживаемых в Вильнюсе, превышало количество пассажиров, обслуживаемых в аэропорту "Рига"", - сказал он.

Глава CAA добавил, что запрет прямых рейсов не достигает своей цели, потому что в любом случае можно прилететь с пересадкой, а затем приехать в Латвию из Латвии на автомашине. "Это просто лишает наш бизнес прибыли и ухудшает ситуацию для аэропорта" Рига ". Мы должны смотреть на то, что делают наши ближайшие соседи, и действовать разумно, чтобы не потерять свои завоеванные позиции ни сейчас, ни в будущем", - сказал Городцов.

Он также подчеркнул, что если пассажир приобрел билет, это, по сути, договор между ним и авиакомпанией, которая не может расторгнуть этот договор без причины. Поэтому, если прямые рейсы запрещены, airBaltic вынуждена переводить пассажиров на рейсы конкурентов.

Городцов отметил, что в настоящее время более-менее регулярное воздушное сообщение из Латвии осуществляется в Амстердам и Вильнюс.

Амстердам является важным центром воздушного транспорта, что вызывало большие проблемы в период, когда список запрещенных для поездок стран менялся. Вильнюс стал транзитным пунктом, поскольку из Вильнюса отправляется больше рейсов, чем из Риги, включая рейсы в третьи страны - Минск, Киев и другие направления.

"В отдельные дни можно улететь и в другие крупные города: Париж, Франкфурт, Хельсинки, но эти рейсы выполняются несколько раз в неделю, а не так, как до кризиса - несколько раз в день", - добавил Городцов.