Премьер надеется, что смягчить ограничения можно будет после Пасхи

На вопрос, сможет ли после праздника Латвия отменить режим чрезвычайной ситуации, Кариньш ответил, что очень хотел бы, чтобы это произошло, но обещать ничего не может.

Он отметил, что в настоящее время цель рассматриваемых правительством ограничений заключается в стабилизации ситуации, чтобы постепенное снижение заболеваемости продолжалось, несмотря на распространение нового штамма Covid-19.

Говоря о планах перевода многих людей на удаленную работу, премьер выразил сомнения в том, что правительство утвердит для них доплаты в размере 60 евро, так как такая поддержка не будет справедлива по отношению к другим работающим.

В то же время Кариньш пообещал, что государство окажет финансовую поддержку самоуправлениям, чтобы они могли гарантировать, что заполняемость общественного транспорта не превысит 30%. 60