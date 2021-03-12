Пт, 12.03.2021
Россия и Китай используют свои вакцины от Сovid-19 для усиления влияния в других странах мира. Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО
Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

Премьер надеется, что смягчить ограничения можно будет после Пасхи

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш надеется, что после Пасхи Латвия сможет "двигаться в направлении" постепенного смягчения ограничений из-за Covid-19. Об этом глава правительства заявил сегодня на Латвийском радио.

На вопрос, сможет ли после праздника Латвия отменить режим чрезвычайной ситуации, Кариньш ответил, что очень хотел бы, чтобы это произошло, но обещать ничего не может.

Он отметил, что в настоящее время цель рассматриваемых правительством ограничений заключается в стабилизации ситуации, чтобы постепенное снижение заболеваемости продолжалось, несмотря на распространение нового штамма Covid-19.

Говоря о планах перевода многих людей на удаленную работу, премьер выразил сомнения в том, что правительство утвердит для них доплаты в размере 60 евро, так как такая поддержка не будет справедлива по отношению к другим работающим.

В то же время Кариньш пообещал, что государство окажет финансовую поддержку самоуправлениям, чтобы они могли гарантировать, что заполняемость общественного транспорта не превысит 30%.

В свою очередь остановку деятельности производственных предприятий премьер не допускает ни при каком развитии ситуации с распространением Covid-19.

НАВЕРХ
Back