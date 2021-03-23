СГД выплатила пособия по простою и зарплатные субсидии на 90 млн евро

По заявкам 34 443 предприятий работникам выплачены пособия по простою на общую сумму 59,1 млн евро и зарплатные субсидии на общую сумму 14,4 млн евро.

По 21 601 заявлению от самозанятых лиц выплачены пособия по простою на общую сумму 8,8 млн евро, а 3056 плательщикам патентной платы выплачены пособия по простою на сумму 1,1 млн евро.

В расширенной категории индустрии красоты по 13 965 заявкам выплачены пособия по простою на сумму 6,9 млн евро.

По заявкам 9722 предприятий выплачены гранты для обеспечения потока оборотных средств на сумму 102,6 млн евро.

СГД напоминает, что все еще действует ряд мер налоговой поддержки, которые вступили в силу в марте 2020 года, например, продление срока уплаты налогов до трех лет, ускоренный возврат переплаты налога на добавленную стоимость, возможность не платить авансовые платежи по подоходному налогу с населения и др.

С первого дня чрезвычайного положения, 9 ноября 2020 года, предпринимателям доступна поддержка для находящихся в простое работников, а также зарплатные субсидии для тех работников, которые из-за кризиса Covid-19 работают на неполную ставку. Самозанятым лицам и плательщикам патентной платы доступны пособия по простою.