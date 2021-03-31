Ср, 31.03.2021
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Владимир Путин
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Левитс - за "живые очереди" в пунктах вакцинации и за преобразование антиковидных мер
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Эгил Левитс и Кришьянис Кариньш ФОТО: Ieva Leiniša / LETA, Ministru kabinets / Government of Latvia

Чрезвычайно важно, чтобы процесс вакцинации от Сovid-19 не останавливался, поэтому необходимо ввести "живые очереди", после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем заявил президент Эгил Левитс.

Видео: Запись пресс-конференции Эгила Левитса и Кришьяниса Кариньша

Он указал, что сейчас в Латвию в большом количестве поступают вакцины от Covid-19 и скоро работу начнут крупные центры вакцинации, которые будут работать подобно лечебным учреждениям и практикам семейных врачей. Так как в одном из центров уже прошло испытание вакцинации, президент допускает, что таким образом можно будет быстро провакцинировать количество приходящих вакцин от Covid-19.

Говоря о введении "живой очереди", Левитс отметил, что параллельно приоритетным группам, приглашаемым на вакцинацию, в общей системе вакцинации стоило бы предусмотреть и введение "живой очереди" в случаях, если люди не пришли на вакцинацию в определенное время. По его мнению, нельзя терять ни время, ни дозы вакцин только потому, что кто-то не пришел.

"Живая очередь" означает, что люди стоят в очереди и, если остаются дозы вакцины или кто-то не пришел, те, кто стоит в очереди, сможет получить свою дозу вакцины. Такая практика есть и в других странах. И у нас к процессу вакцинации необходим эластичный подход",

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- рассказал журналистам президент.

Он добавил, что такая система практикуется и в других странах. Левитс привел в пример Израиль, где уже привита большая часть населения. Президент отметил, что в Израиле люди в определенное время могли приходить в центры вакцинации и стоять в очереди. Если приглашенный человек не приходил, а время для следующей прививки еще не пришло, этот свободный момент использовался для вакцинации людей из "живой очереди".

Президент поддержал решение правительства преобразовать антиковидные меры

Решение правительства реорганизовать меры безопасности, ограничивающие распространение Covid-19, - это гибкий подход к реагированию на текущую ситуацию, и это правильный подход, заявил президент Эгил Левитс журналистам.

Говоря о том, пришло ли подходящее время для реорганизации системы ограничений, глава государства заявил, что вопрос рассматривают специалисты, а решение принимает правительство. Левитс предполагает, что вопросы рассмотрены серьезно и ограничения не будут уменьшены или отменены, а будут изменены там, где они не столь эффективны или необходимы.

"Мы все надеемся, что эти преобразования хорошо продуманы и не будет быстрого роста заболеваемости Covid-19, как в Эстонии. Однако, если заболеваемость Covid-19 возрастет, недовольство общества усилится и правительству придется подумать, как отреагировать на это",

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- сказал президент, добавив, что в интересах общества и правительства не допустить роста заболеваемости, чтобы меры не пришлось ужесточать.

В свою очередь премьер поблагодарил всех жителей страны, которые на протяжении длительного времени соблюдают установленные меры безопасности. Кариньш добавил, что благодаря совместным усилиям и работе Латвия по-прежнему может сдерживать третью волну Covid-19, которая актуальна во всей Европе и в соседних странах.

Кариньш уточнил, что, если ситуация в течение недели резко не изменится, то Кабинет министров рассмотрит, как возобновить работу небольших магазинов и, возможно, разрешит двум домохозяйствам встречаться на улице.

Кариньш добавил, что, например, в тех регионах, где уровень заболеваемости невысок и 1-4-е классы учатся очно, это правило может быть распространено на 5-6-е и 12-е классы.

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Работа правительства улучшилась

За прошедшие недели работа правительства существенно улучшилась, заявил президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

"Мне кажется, что лучше всего было бы, если бы это правительство вывело нас из кризиса. Правительство уже сработалось. Иногда оно работает лучше, иногда - не так хорошо. В последнее время оно действительно стало более конструктивным",

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- подчеркнул президент.

Левитс добавил, что "внутренние раздоры" неуместны и мешают государственной политике, однако отметил, что сейчас эта тенденция пошла на убыль.

Напомним, в нынешней ситуации Кабинет министров не планирует ничего широко открывать и смягчать ограничения, вместо этого ведется поиск решений для изменения ограничений, чтобы сделать их более устойчивыми, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью передаче телеканала TV3 "900 секунд".

Премьер подчеркнул, что до завершения пандемии предстоит пройти еще долгий путь, поэтому необходимо постепенно переходить от сплошных запретов к безопасному и устойчивому образу жизни. Это означает поиск решений для экономической деятельности и расширения доступности очного образования.

"Это вызов, потому что, если мы пойдем слишком быстро, столкнемся с тем же, что произошло в других странах - с увеличением заболеваемости, которого мы не хотим. Нужно найти способы соблюдать меры предосторожности и войти в более безопасную повседневную жизнь", - добавил премьер.

Кариньш подчеркнул, что предстоящие в правительстве дискуссии о пересмотре ограничений не следует называть их смягчением, поскольку ничего еще не заканчивается. Если заболеваемость Covid-19 снизится, небольшие магазины, возможно, смогут возобновить работу, а также расширится круг классов, которые в наиболее безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно.

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