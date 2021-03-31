Левитс - за "живые очереди" в пунктах вакцинации и за преобразование антиковидных мер

Видео: Запись пресс-конференции Эгила Левитса и Кришьяниса Кариньша

Он указал, что сейчас в Латвию в большом количестве поступают вакцины от Covid-19 и скоро работу начнут крупные центры вакцинации, которые будут работать подобно лечебным учреждениям и практикам семейных врачей. Так как в одном из центров уже прошло испытание вакцинации, президент допускает, что таким образом можно будет быстро провакцинировать количество приходящих вакцин от Covid-19.

Говоря о введении "живой очереди", Левитс отметил, что параллельно приоритетным группам, приглашаемым на вакцинацию, в общей системе вакцинации стоило бы предусмотреть и введение "живой очереди" в случаях, если люди не пришли на вакцинацию в определенное время. По его мнению, нельзя терять ни время, ни дозы вакцин только потому, что кто-то не пришел.

"Живая очередь" означает, что люди стоят в очереди и, если остаются дозы вакцины или кто-то не пришел, те, кто стоит в очереди, сможет получить свою дозу вакцины. Такая практика есть и в других странах. И у нас к процессу вакцинации необходим эластичный подход",

- рассказал журналистам президент.

Он добавил, что такая система практикуется и в других странах. Левитс привел в пример Израиль, где уже привита большая часть населения. Президент отметил, что в Израиле люди в определенное время могли приходить в центры вакцинации и стоять в очереди. Если приглашенный человек не приходил, а время для следующей прививки еще не пришло, этот свободный момент использовался для вакцинации людей из "живой очереди".

Президент поддержал решение правительства преобразовать антиковидные меры

Решение правительства реорганизовать меры безопасности, ограничивающие распространение Covid-19, - это гибкий подход к реагированию на текущую ситуацию, и это правильный подход, заявил президент Эгил Левитс журналистам.

Говоря о том, пришло ли подходящее время для реорганизации системы ограничений, глава государства заявил, что вопрос рассматривают специалисты, а решение принимает правительство. Левитс предполагает, что вопросы рассмотрены серьезно и ограничения не будут уменьшены или отменены, а будут изменены там, где они не столь эффективны или необходимы.

"Мы все надеемся, что эти преобразования хорошо продуманы и не будет быстрого роста заболеваемости Covid-19, как в Эстонии. Однако, если заболеваемость Covid-19 возрастет, недовольство общества усилится и правительству придется подумать, как отреагировать на это",

- сказал президент, добавив, что в интересах общества и правительства не допустить роста заболеваемости, чтобы меры не пришлось ужесточать.

В свою очередь премьер поблагодарил всех жителей страны, которые на протяжении длительного времени соблюдают установленные меры безопасности. Кариньш добавил, что благодаря совместным усилиям и работе Латвия по-прежнему может сдерживать третью волну Covid-19, которая актуальна во всей Европе и в соседних странах.