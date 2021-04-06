Премьер: Минздраву уже сейчас нужно начинать думать о следующем шаге

Премьер-министр указал, что основная дискуссия партнеров по коалиции состоялась сегодня с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом о процессе вакцинации. Кариньш подчеркнул, что главная цель государства - получить коллективный иммунитет к Covid-19, и лучший способ сделать это - добровольная вакцинация, а не болезнь.

Он сказал, что на этом пути нельзя терять ни одного человека, желающего сделать прививку - ни из-за ошибки в коммуникации, ни из-за плохого планирования. В то же время премьер-министр отметил, что хорошие новости заключаются в том, что вакцины в Латвии есть и будут.

"Благодаря очень скоординированной работе между Минздравом, МИД и мной было достигнуто, что Латвия получит более 400 000 дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNTech во втором квартале этого года", 3

- рассказал премьер.

Он сказал, что ошибка, допущенная Минздравом, в значительной степени исправлена. "Количество вакцин для иммунитета не будет большой проблемой", - заверил премьер.

"Вся партия, которая приходит в рамках недели, должна быть использована", - сказал Кариньш, отметив при этом, что темп означает спасенные жизни и снижение заболеваемости.

Также, по его словам, Минздраву следует задуматься о том, как организовать и спланировать ревакцинацию, потому что ясно, что рано или поздно населению потребуются дополнительные прививки для укрепления иммунитета или, возможно, защиты от будущих новых штаммов вируса.