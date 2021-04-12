Латвия не сможет достичь цели по вложению 1,5% от ВВП в исследования и развитие

Этот отчет готовится ежегодно и подается на рассмотрение Европейской комиссии, он отражает политику правительства по выполнению рекомендаций Совета Европейского союза (ЕС) и целей стратегии "Европа 2020".

Оценивая прогресс Латвии в достижении целей стратегии "Европа 2020", Министерство экономики отметило, что в ряде областей Латвия превысила поставленные цели, но в двух областях - инвестициях в исследования и сокращении бедности - цели не достигнуты.

Латвия планировала увеличить инвестиции в исследования и развитие до 1,5% от ВВП, однако на эту область выделено 0,64% от ВВП. В министерстве добавили, что Латвия не сможет достичь поставленной на национальном уровне цели в отношении инвестиций в исследования и развитие.

Минэкономики также подчеркнуло, что Латвия превысила установленную на национальном уровне цель по сокращению количества подверженных риску бедности и/или проживающих в домохозяйствах с низкой интенсивностью труда лиц на 121 000 человек в абсолютном выражении по сравнению с 2008 годом. Однако с точки зрения пропорции Латвия не достигла целевого показателя, потому что с 2012 года доля лиц, подверженных риску бедности и/или живущих в домохозяйствах с низкой интенсивностью работы, увеличивается.

При этом по ряду направлений план выполнен. Например, уровень занятости людей в группе от 20 до 64 лет, согласно стратегии "Европа 2020", к 2020 году должен был достичь 73%, а в реальности достиг 77,4%.

Планировалось увеличить долю лиц с высшим образованием до 34-36%, однако в действительности она достигла 45,7%.

В план "Европа-2020" также входила цель сократить долю молодых людей, не закончивших школу, до 10%, однако план был перевыполнен - доля не закончившей школу молодежи сократилась до 8,7%.