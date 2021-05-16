Ученые призывают еще раз расследовать возможное происхождение коронавируса

Более десятка исследователей опубликовали письмо в научном журнале Science, призывая к дальнейшим исследованиям истинного источника вируса SARS-CoV-2.

Авторы письма считают, что две теории происхождения вируса "по-прежнему заслуживают доверия": одна - что вирус передался естественным образом от диких животных, другая - что произошла утечка из лаборатории.

"Информация о том, как появился Covid-19, имеет решающее значение для разработки глобальных стратегий, направленных на снижение риска будущих пандемий", - говорится в письме. 10

Среди авторов письма 18 видных ученых, и это не первый раз, когда ученые призывают к углубленному расследованию возможного происхождения коронавируса. Однако в каждом из предыдущих призывов ученые склонялись к той или иной теории происхождения. В новом же письме они попытались сохранить нейтралитет, заявив, что пока недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что какая-либо из теорий происхождения вируса верна, пишет The New York Times.

"Я думаю, что большая часть дискуссий о происхождении SARS-CoV-2 ведется относительно небольшими группами людей, которые очень уверены в своих взглядах", - сказал Джесси Блум, основной автор письма.

Возможное происхождение SARS-CoV-2 было причиной многих споров с начала пандемии. Однако некоторые эксперты считают, что мы, возможно, никогда не узнаем точно, откуда взялся вирус, как ранее сообщалось на Live Science.

В марте 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что после нескольких месяцев исследований китайских ученых было обнаружено, что SARS-CoV-2 возник на фермах дикой природы в Китае и впоследствии попал в организм человека.

Однако позже многие страны раскритиковали отчет, заявив, что исследование было недостаточно прозрачным и что данные были неполными.