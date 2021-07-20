Законопроект, позволяющий увольнять невакцинированных работников, дошел до Сейма

Согласно законопроекту, учреждения здравоохранения, долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, а также сфера образования должны обеспечивать эпидемиологически безопасные услуги, включая реализацию образовательных программ, и эпидемиологически безопасные условия для работы и учебы.

В области образования требование о наличии сертификата будет также применяться к лицам, которые не участвуют напрямую в образовательном процессе, но вступают в контакт с учащимися.

Эпидемиологически безопасными считаются услуги лиц, имеющих ковид-сертификат.

Как пояснили в Министерстве юстиции, обязанность предоставлять эпидемиологически безопасные услуги возлагается на отрасли, где есть повышенный риск заразить других людей, в частности, тех, у кого Covid-19 может вызвать тяжелые последствия, а также происходит контакт с большим количеством людей, состояние здоровья которых неизвестно.

В то же время законопроект содержит презумпцию о том, что в случаях, когда сотрудник не получил ковид-сертификат, необходимый для выполнения рабочих обязанностей, это является достаточным основанием полагать, что он не соответствует своей должности, связанной с оказанием эпидемиологически безопасных услуг. При этом законопроект предусматривает право работодателя и работника договориться о работе без сертификата и выполнении других обязанностей.

В случаях, когда у человека есть объективные причины для отсутствия сертификата, работодатель не имеет права прекращать трудовые отношения, и ситуация должна быть разрешена в соответствии с законами и правилами, регулирующими трудовые отношения.

Законопроект также предусматривает, что работодателю будет запрещено расторгать трудовой договор или прекращать трудовые отношения с беременными женщинами без ковид-сертификата, а также с женщинами в послеродовом периоде до одного года или на период кормления грудью, но не дольше чем до достижения ребенком двухлетнего возраста.

В то же время законопроект предусматривает, что, вводя обязанность вакцинации для выполнения служебных обязанностей, государство берет на себя ответственность за ущерб, причиненный здоровью человека в результате вакцинации. В настоящее время нормативными актами не определены условия возмещения ущерба, причиненного здоровью или жизни в результате осложнений, вызванных вакцинацией.

Согласно поправкам, если у человека нет совместимого сертификата, он может получить услугу очно только в том случае, если это невозможно сделать удаленно. В то же время не будет исключена возможность получения услуг очно в некоторых случаях без действующего сертификата.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил на заседании правительства, что государство может покрыть расходы на тестирование людей, для которых вакцинация является условием для выполнения рабочих обязанностей, но по медицинским причинам какое-то время невозможна.

Кроме того, по словам Павлютса, государство возместит ущерб здоровью, причиненный вакцинацией от Covid-19, если таковой возникнет, предусматривают поправки к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19, одобренные Кабинетом министров в среду.

Статистическая вероятность показывает, что речь может идти не более чем о нескольких отдельных случаях для всего населения Латвии.

Поскольку оценка осложнений от вакцинации входит в компетенцию Государственного агентства лекарств, принимать решение о компенсации также будет это учреждение.