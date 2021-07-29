В сентябре тариф Rīgas siltums вырастет на 27%

В компании пояснили, что повышение тарифа связано с подорожанием природного газа, в результате чего цена покупной тепловой энергии вырастет на 57%. Таким образом, в сентябре ожидается повышение тарифа на тепло, но оно будет значительно ниже - на 27%.

В тарифе на тепловую энергию увеличиваются только переменные затраты, т.е. цены на покупную тепловую энергию, остальные разделы тарифа не меняются.

В Rīgas siltums сообщили, что основной поставщик покупной тепловой энергии Latvenergo уже объявил о планируемом повышении цен. Ожидается, что другие независимые производители тепла также повысят цены.

Проект тарифа на тепло Rīgas siltums еще будет рассмотрен Комиссией по регулированию общественных услуг.