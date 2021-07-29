В сентябре тариф Rīgas siltums вырастет на 27%
С 1 сентября этого года тариф на тепловую энергию Rīgas siltums вырастет до 57,31 евро за мегаватт-час (МВт·ч), то есть на 12,04 евро за МВт·ч 27%, сообщили агентству LETA представители Rīgas siltums.
С 1 сентября этого года тариф на тепловую энергию Rīgas siltums вырастет до 57,31 евро за мегаватт-час (МВт·ч), то есть на 12,04 евро за МВт·ч 27%, сообщили агентству LETA представители Rīgas siltums.
В компании пояснили, что повышение тарифа связано с подорожанием природного газа, в результате чего цена покупной тепловой энергии вырастет на 57%. Таким образом, в сентябре ожидается повышение тарифа на тепло, но оно будет значительно ниже - на 27%.
В тарифе на тепловую энергию увеличиваются только переменные затраты, т.е. цены на покупную тепловую энергию, остальные разделы тарифа не меняются.
В Rīgas siltums сообщили, что основной поставщик покупной тепловой энергии Latvenergo уже объявил о планируемом повышении цен. Ожидается, что другие независимые производители тепла также повысят цены.
Проект тарифа на тепло Rīgas siltums еще будет рассмотрен Комиссией по регулированию общественных услуг.
Rīgas siltums понимает беспокойство населения по поводу роста тарифов на тепло, учитывая напряженную ситуацию из-за пандемии. Жители должны активнее высказывать домоуправлениям свои желания по температуре воздуха в квартире, тем самым экономя тепловую энергию, так как каждый градус температуры меняет счет за тепловую энергию на 5%, заявили на предприятии.