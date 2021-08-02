Опасный пенсионный эксперимент в Эстонии и его последствия - что (нельзя) из него извлечь?

Менее 2% из этих людей будут вкладывать свои деньги обратно в пенсии, подавляющее большинство их просто потратит. Кроме того, чтобы снять эти сбережения до достижения пенсионного возраста, люди должны будут заплатить подоходный налог 20%, который им не придется платить, если они получат свои сбережения в пенсионном возрасте.

В конце 2020 года парламент Эстонии одобрил законопроект, согласно которому с этого года будут вноситься добровольные взносы во 2-й пенсионный уровень. Закон также предусматривает, что накопительные пенсии пенсионеры могут снять в любое время. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд изначально не обнародовала закон, публично выразив обеспокоенность по поводу того, что население в старости окажется в бедности в то время, когда доля пожилых людей в обществе только увеличивается. Однако возражения президента были отклонены Верховным судом Эстонии.

Одним из факторов, привлекающих внимание к финансовым отношениям государства и общества в контексте пенсионной реформы Эстонии, является уровень доверия населения к государству.

Если примерно пятая часть людей спешит получить свои деньги раньше срока, уплачивая подоходный налог, это означает, что либо люди остро нуждаются в дополнительных средствах, либо они не верят государству.

В последние годы экономика Эстонии не переживала серьезных финансовых или экономических кризисов, приводящих к резкому снижению доходов населения, поэтому версия о том, что Эстония переживает кризис доверия к государственному управлению, кажется более правдоподобной. Потребительская культура также влияет на выбор значительной части людей и стимулирует "жить сегодня", что означает меньшие сбережения и, следовательно, более низкие доходы в будущем.

Долгосрочными последствиями такого шага может стать рост числа людей, которым грозит бедность после выхода на пенсию.

Также пока трудно прогнозировать "отток" в эстонской экономике. По прогнозам Центрального банка Эстонии, поскольку потребление "пенсионных денег" превысило 1 миллиард евро, ожидается экономический рост, но в ближайшие годы в экономике могут возникнуть колебания и нестабильность.

Однако самым негативным результатом такого подхода может стать отказ от укоренившейся привычки к накоплению. Как только новая машина преодолеет гарантированные километры и новый частный дом будет нуждаться в ремонте, снова потребуются деньги.

И в таких условиях вряд ли люди добровольно вернутся к накоплению на старость.

Ввиду этих обстоятельств необходимо осознавать, что одной из обязанностей государства является повышение финансовой грамотности своих граждан. В том числе и способность накапливать - то, что не может возникнуть само по себе - у каждого из нас есть ежедневные расходы и потребности, а накопление на старость обычно не входит в список приоритетов. Страна может прогнозировать примерный доход людей в старости с учетом демографических тенденций и экономической ситуации. И государство должно сделать все, чтобы люди не попадали за черту бедности, не осознавая этого. В том числе призывая к накоплению.

В общем, это время, когда Латвии не следует стремиться сравнивать себя со своими соседями и брать с них пример. Решение краткосрочных проблем за счет будущего - плохая идея, особенно с учетом будущих демографических прогнозов.