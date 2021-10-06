В Риге значительно выросли расходы на социальные пособия и услуги

Расходы на социальные пособия увеличились примерно на 610 000 евро и превысили 6,5 млн евро.

Расходы на социальные услуги увеличились на 5,4 млн евро, превысив 33,7 млн евро.

Если количество получателей социальных пособий в Риге немного сократилось, то количество получателей социальных услуг увеличилось по сравнению с первым полугодием прошлого года почти на 1000 жителей.

По данным Департамента благосостояния, общий объем социальных выплат в первой половине 2021 года увеличился на 10% по сравнению с первой половиной 2020 года.