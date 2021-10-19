19 октября в одном абзаце ⟩ Обязательные прививки для людей 50+, набеги на торговые центры и убийство в Айзкраукле

Актуальны сегодня не только разговоры о грядущем локдауне (хоть эстонский эксперт по поводу этого скептичен), но и попытки популяризировать прививки: так, глава Минздрава готов привлечь для этого военных, премьер предложил обязательную вакцинацию для всех латвийцев старше 50 лет, а президент призвал сохранить ограничения для непривитых даже после локдауна. А если кто-то думает, что лучше переболеть - вот мнение инфекциониста. Другой специалист рассказал, отчего счет за электричество становится все более пугающим. Интересен наплыв покупателей в торговые центры - многие решили вовремя закупиться зимней одеждой. Случились и пугающие события: в Айзкраукле совершено жестокое убийство.