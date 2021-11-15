Видео ⟩ За последние пять лет за обслуживание дорог Латвии переплатили 50 миллионов евро

Бюджет спланировал организатор конкурса Latvijas valsts ceļi. За основу были взяты деньги, потраченные монополистом Latvijas autoceļu uzturētājs на идентичные работы в предыдущие годы.

Из ценовых предложений, представленных Latvijas autoceļu uzturētājs, видно, что государственное предприятие готово выполнять работы на каждом из участков закупок значительно дешевле, чем оно запрашивало до сих пор за ту же услугу. Самая большая разница в Риге - более пяти миллионов евро (бюджет - 27 000 000, цена LAU - 21 770 199, разница - 5 229 801).

Снижение составляет в среднем от 15 до 20 процентов по всем разделам закупок. В целом эта разница составляет впечатляющие 50 миллионов евро за пять лет.

"Я не хочу никого обидеть, но скажу лишь, что монопольные цены - это то, что стоит подвергнуть сомнению. Но если это сокращение на 20%, то нужно подумать о том, как будут выполняться работы", - говорит председатель правления Латвийской ассоциации дорожных строителей Андрис Берзиньш.

Бывший премьер-министр Берзиньш, который сейчас руководит Ассоциацией частных дорожных строителей, рад, что его прогноз подтвердился и что в будущем услуга будет стоить дешевле. Однако возникает вопрос, что стало причиной разницы в цене в 50 миллионов. Либо Latvijas autoceļu uzturētājs до сих пор управлялась неэффективно и затраты "накручивались", либо компания теперь предлагает на тендере заниженные цены.

Latvijas autoceļu uzturētājs имеет обширную техническую базу, и она в последние годы постоянно пополняется. Берзиньш признает, что это дало некоторые преимущества перед частными компаниями, у которых нет столь мощного оборудования.

Однако Вилнис Витковскис не объясняет, как стоимость услуги могла снизиться на одну пятую. До тех пор, пока конкурс не будет официально закрыт, он не будет предоставлять более подробную информацию.

"В настоящее время мы находимся в статусе, когда открыты только финансовые предложения. Это предложение, эта цена - также наша коммерческая тайна. Понятно, что в настоящее время я публично не объясняю это наше предложение", - сказал Вилнис Витковскис, председатель правления Latvijas autoceļu uzturētājs.

Latvijas autoceļu uzturētājs - одна из немногих государственных компаний, которые заканчивают каждый год с прибылью. В прошлом году - почти 3 миллиона евро. Компания закупает ценное оборудование и материалы для содержания дорог. Многие покупки ставятся под сомнение как слишком дорогие и несправедливые.

Одна из таких стоила должностей правлению Latvijas autoceļu uzturētājs. KNAB начал расследование 9-миллионного контракта с влиятельной латгальской компанией Vlakon. Тендер был особенным, потому что в отличие от обычной процедуры на этот раз только один претендент получил контракт на закупку щебня. А низкие цены, предложенные в тендере при заключении контракта, исчезли, что привело к убыткам для предприятия в размере более 200 тысяч (226 936) евро.

Владимира Кононова, бывшего председателя правления Latvijas autoceļu uzturētājs, обвинили в бездействии. И на этой неделе начинается судебный процесс.

Nekā personīga известно, что суда избежала член правления Анастасия Удалова, которая отвечала за закупки. Она, очевидно, была хорошо осведомлена о планах омбудсменов и покинула свою должность в компании всего за день до обыска KNAB. Хотя KNAB просило ей тоже предъявить обвинение, прокурор закрыл дело против нее. Известно, что Удалова не была разговорчива с омбудсменами и ее не вызывали в качестве свидетеля по иску против Кононова. Однако ознакомиться с закрытым делом против Удаловой журналисты смогут только после завершения процесса над Кононовым.

Удалова стала совладельцем производителя косметики Dzintars Production, а Кононов, которого сразу же нанял муж Удаловой Олег Осиновский, после работы в Latvijas autoceļu uzturētājs стал простым пенсионером.