Фото ⟩ Строительные работы в округе Центрального вокзала в Риге

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии стандартной европейской ширины рельсов от Таллинна до Литвы и границы с Польшей, чтобы дальше страны Балтии можно было по железной дороге соединить с другими странами Европы. В странах Балтии планируется построить новую 870-километровую железнодорожную линию европейской ширины рельсов (1435 мм) с максимальной скоростью поездов 240 километров в час.