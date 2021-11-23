Фото ⟩ Строительные работы в округе Центрального вокзала в Риге
В округе Рижского центрального вокзала активно ведутся работу по строительству железнодорожной линии Rail Baltica. Смотрите фотографии!
В округе Рижского центрального вокзала активно ведутся работу по строительству железнодорожной линии Rail Baltica. Смотрите фотографии!
Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии стандартной европейской ширины рельсов от Таллинна до Литвы и границы с Польшей, чтобы дальше страны Балтии можно было по железной дороге соединить с другими странами Европы. В странах Балтии планируется построить новую 870-километровую железнодорожную линию европейской ширины рельсов (1435 мм) с максимальной скоростью поездов 240 километров в час.
Планируется, что расходы на Rail Baltica достигнут 5,8 миллиардов евро. Часть расходов будет покрыта из средств Евросоюза. По планам, что железнодорожная линия Rail Baltica должна быть готова к 2026 году.